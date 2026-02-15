Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google'ın yapay zekası, yıllardır çözülemeyen 13 matematik problemini çözdü

Google DeepMind'ın geliştirdiği yapay zeka modeli Aletheia, "Erdős problemleri" olarak bilinen ve yıllardır çözülemeyen 13 soruyu çözmeyi başardı. Gemini'ın gelişmiş akıl yürütme modu "Deep Think" tabanlı çalışan Aletheia, insan matematikçilerle iş birliği yaparak teorileri genişletti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Google'ın yapay zekası, yıllardır çözülemeyen 13 matematik problemini çözdü
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 09:46

Koreli matematikçilerin bulunduğu uluslararası bir ekibi, Google DeepMind tarafından geliştirilen ajanı "Aletheia"yı kullanarak dünyasında ilgi toplayan bir çalışmaya imza attı. DBR'nin haberine göre, Aletheia, "Erdős problemleri" koleksiyonunda yer alan ve henüz cevaplanmamış yaklaşık 700 soruyu mercek altına aldı.

HABERİN ÖZETİ

Google'ın yapay zekası, yıllardır çözülemeyen 13 matematik problemini çözdü

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Uluslararası bir araştırma ekibi, Google DeepMind'ın yapay zeka ajanı Aletheia'yı kullanarak, çözülemeyen Erdős problemlerinden 13 tanesine anlamlı çözümler getirmeyi başardı.
Google DeepMind'ın yapay zeka ajanı Aletheia, Erdős problemlerinden 13 tanesine çözüm buldu.
Aletheia, Google Gemini'ın "Deep Think" tabanlı, matematiksel araştırma için geliştirilmiş bir yapay zeka ajanıdır.
Erdős problemleri, kombinatorik ve sayılar teorisindeki çözülmemiş sorular olup, yapay zekanın matematiksel yeteneklerini ölçmek için kıyaslama noktasıdır.
Yapay zeka, çözümler üretirken insan matematikçilerle bilgi alışverişinde bulunarak iş birliği sergiledi.
Bu çalışma, yapay zekanın ileri düzey matematiksel araştırmalardaki potansiyelini ve insanlarla iş birliğini göstermektedir.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Yürütülen çalışma sonucunda yapay zeka ajanının, problemlerden 13 tanesine anlamlı çözümler getirmeyi başardığı bildirildi. Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (KIAS) Profesör Kim Sang-hyun, ABD Brown Üniversitesi'nden Profesör Jung Junhyuk, Google DeepMind Kıdemli Araştırmacısı Tang Luong ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'den Profesör Tony Feng'in yer aldığı uzman ekip, elde edilen bulguları içeren makaleyi ön baskı sunucusu "arXiv" üzerinden yayınladı.

Google'ın yapay zekası, yıllardır çözülemeyen 13 matematik problemini çözdü

ERDŐS PROBLEMLERİ TARİH OLUYOR

Macar matematikçi Paul Erdős tarafından ortaya atılan kombinatorik ve sayılar teorisi sorularından oluşan Erdős problemleri, toplamda 1.179 soruyu kapsıyor. Günümüzde ise 700 tanesi hâlâ çözüme kavuşturulmayı bekliyor. Erdős soruları aynı zamanda, son yıllarda yapay zekanın matematiksel yeteneklerini ölçmek için önemli bir kıyaslama noktası olarak kabul görüyor.

Araştırma ekibi, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaklaşık bir hafta boyunca Aletheia'yı 700 Erdős problemiyle eğitti Antik Yunanca'da "hakikat" anlamına gelen Aletheia, Google'ın üretken yapay zekası Gemini'ın gelişmiş akıl yürütme modu olan "Deep Think" tabanlı bir matematiksel araştırma ajanı olarak geliştirildi.

Google'ın yapay zekası, yıllardır çözülemeyen 13 matematik problemini çözdü

Araştırma ekibinin aktardığına göre Aletheia, kısa sürede yüzlerce çözülemeyen problemi inceledi ve 13 tanesi için kayda değer sonuçlar türetti. Süreç içerisinde insan matematikçilerle bilgi alışverişinde bulunan ve teorileri genişleten yapay zeka, gerçek bir matematikçiyle benzer bir iş birliği tarzı sergiledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Profesör Kim Sang-hyun şunları söyledi:

"Yapay zeka ve matematikçiler fikir alışverişinde bulundu ve profesyonel araştırmacılar seviyesinde sonuçlar üretti. Matematik topluluğunun binlerce yıldır inşa ettiği düzen temelinde yapay zekayı kullanmak insanlık için faydalı olacaktır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İş makinesinin tek darbesi yetti! 5 katlı bina yerle bir oldu
ETİKETLER
#yapay zeka
#matematik
#araştırma
#Erdos Problemleri
#Aletheia
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.