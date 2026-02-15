Google'ın yapay zekası, yıllardır çözülemeyen 13 matematik problemini çözdü

Koreli matematikçilerin bulunduğu uluslararası bir araştırma ekibi, Google DeepMind tarafından geliştirilen yapay zeka ajanı "Aletheia"yı kullanarak matematik dünyasında ilgi toplayan bir çalışmaya imza attı. DBR'nin haberine göre, Aletheia, "Erdős problemleri" koleksiyonunda yer alan ve henüz cevaplanmamış yaklaşık 700 soruyu mercek altına aldı.

Yürütülen çalışma sonucunda yapay zeka ajanının, problemlerden 13 tanesine anlamlı çözümler getirmeyi başardığı bildirildi. Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (KIAS) Profesör Kim Sang-hyun, ABD Brown Üniversitesi'nden Profesör Jung Junhyuk, Google DeepMind Kıdemli Araştırmacısı Tang Luong ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'den Profesör Tony Feng'in yer aldığı uzman ekip, elde edilen bulguları içeren makaleyi ön baskı sunucusu "arXiv" üzerinden yayınladı.

ERDŐS PROBLEMLERİ TARİH OLUYOR

Macar matematikçi Paul Erdős tarafından ortaya atılan kombinatorik ve sayılar teorisi sorularından oluşan Erdős problemleri, toplamda 1.179 soruyu kapsıyor. Günümüzde ise 700 tanesi hâlâ çözüme kavuşturulmayı bekliyor. Erdős soruları aynı zamanda, son yıllarda yapay zekanın matematiksel yeteneklerini ölçmek için önemli bir kıyaslama noktası olarak kabul görüyor.

Araştırma ekibi, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaklaşık bir hafta boyunca Aletheia'yı 700 Erdős problemiyle eğitti Antik Yunanca'da "hakikat" anlamına gelen Aletheia, Google'ın üretken yapay zekası Gemini'ın gelişmiş akıl yürütme modu olan "Deep Think" tabanlı bir matematiksel araştırma ajanı olarak geliştirildi.

Araştırma ekibinin aktardığına göre Aletheia, kısa sürede yüzlerce çözülemeyen problemi inceledi ve 13 tanesi için kayda değer sonuçlar türetti. Süreç içerisinde insan matematikçilerle bilgi alışverişinde bulunan ve teorileri genişleten yapay zeka, gerçek bir matematikçiyle benzer bir iş birliği tarzı sergiledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Profesör Kim Sang-hyun şunları söyledi:

"Yapay zeka ve matematikçiler fikir alışverişinde bulundu ve profesyonel araştırmacılar seviyesinde sonuçlar üretti. Matematik topluluğunun binlerce yıldır inşa ettiği düzen temelinde yapay zekayı kullanmak insanlık için faydalı olacaktır."