ABD ordusunu şoke edecek iddia: Rus pilot, F-35 ve F-15 savaş uçağı belgelerini sızdırdı

10 Temmuz 2024 09:44 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 09:59

Bir F-35 daha düştü, gözler düşman uçaklarına çevrildi! KAAN’ı hesaba katamıyorlar

Bir F-35 daha düştü, gözler düşman uçaklarına çevrildi! KAAN’ı hesaba katamıyorlar

ABD’nin teknik sorunları ve kazalarıyla gündeme gelen F-35 ve F-15 savaş uçaklarıyla ilgili şoke edici iddialar ortaya atıldı.

South China Morning Post (SCMP)’un haberine göre belgeler, Telegram uygulamasında 'Figtherbomber' adını kullanan ve Rus pilot olduğunu iddia eden bir kişi tarafından sızdırıldı. İsminin İvan İvanov olduğu belirtilen kişi belgelerin "gerçek göründüğünü" belirten bir Çinli bilgi güvenliği uzmanının ifadelerine yer verdi.

South China Morning Post (SCMP)’un iddiasına göre söz konusu kişi, 2 Temmuz'da Telegram kanalında ABD'nin kullandığı F-35 ve diğer savaş uçakları ile bazı drone ve silah sistemlerine ilişkin belgeleri yayımladı.

ABD ORDUSUNA AİT 250 GB VERİ

Fighterbomber ayrıca Telegram üzerinden ABD ordusuna ait 250 gigabayta kadar daha fazla veriye sahip olduğunu iddia etmişti. SCMP raporu, verileri bir Amerikan şirketinden aldığını söylüyor.

İHA VE FÜZE SİSTEMLERİ

SCMP raporunda ayrıca Pekin merkezli antivirüs ve ağ güvenliği firması Rising Information Technology'nin pazarlama şefi Tang'ın da adı geçiyor. Telegram'da sızdırılan belgelerde Switchblade insansız hava aracı ve bazı güdümlü füze sistemlerine dair bilgiler de yer alıyor.

AeroVironment Switchblade, AeroVironment tarafından geliştirilen minyatür bir gezici mühimmat uçağı. Hedefine bir savaş başlığı ile çarparak onu yok edebilecek bir ''kamikaze drone" olarak tasarlandı.

F-35 ve F-15’ye entegre edilecek gelişmiş sistemlere dair çıkan iddialar Çin ve Rusya gibi ülkeleri savunmada harekete geçiriyor.

Ağ güvenliği firmasının yetkilisi, çevrimiçi ortamda sızdırılan belgelerin gerçek değerinin yalnızca savunma personeli tarafından değerlendirilebileceğini, bu kişilerin neye dikkat etmeleri gerektiği konusunda net bir fikre sahip olduklarını belirtiyor.

Ancak bazıları ise belgelerde Çin, Rusya veya ileri teknolojiye sahip diğer uluslara fayda sağlayabilecek çok az şey bulunduğunu söylüyor.

ABD Hava Kuvvetleri veya herhangi bir bakanlıktan belgelerin 'sızdırılması' ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.