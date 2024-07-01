ABD polisi, kendine 'sahte silah' doğrultan çocuğu öldürdü!

01 Temmuz 2024 12:03 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:03

ABD'nin New York şehrinde yaşanan bir silahlı soygunun ardından iki çocuğu durduran ABD polisi, dehşet saçtı. Çocuklardan biri, kaçmaya çalıştığı esnada cebinden 'sahte bir silah' çıkardı. ABD polisi, sahte silaha karşılık, gerçek silahla 13 yaşındaki çocuğu öldürdü.

Utica Polis Departmanı, Nyah Mway isimli çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD POLİSİNE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Utica Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Vücut kamerası görüntülerinde de görüleceği üzere, memurlar Nyah Mway'in üstünü aramak istediklerinde Mway hemen kaçmaya çalışmıştır. Kaçarken vücudunun ön kısmından GLOCK marka bir ‘replika’ tabanca çıkarmış ve Memur Patterson'ın vücut kamerasındaki 51 ve 53. saniyelerde silahı doğrudan Memur Patterson ve diğer memurlara doğrultmuştur. Şeffaflık taahhüdümüze uygun olarak, şu anda elimizde bulunan kanıtların tamamının kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamanın ihtiyatlı olacağını düşündük.''

Yapılan incelemede, çocuğun silahının sahte olduğu tespit edildi.

Küçük çocuğun vurularak öldürülmesi büyük tepkiye yol açtı. Bölgede yüzlerce kişi olayı protesto etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.