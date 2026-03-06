Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Dünya
Editor
 Onur Kaya

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Savaş yeni başladı, mühimmatımız tam

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik daha kararlı saldırılara başladıklarını söyledi. Savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vereceğinin altını çizen Hegseth, "Mühimmatımız bol, İran savaşı sürdüremeyeceğimizi düşünüyorsa yanılıyor" dedi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ise 30'a yakın İran gemisinin yok edildiğini, sıradaki hedefin İran'ın füze imalat kapasitesini yok etmek olduğunu ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Savaş yeni başladı, mühimmatımız tam
06.03.2026
06.03.2026
saat ikonu 01:42

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Merkez Komutanlığı () Komutanı Amiral Brad Cooper, düzenledikleri ortak basın toplantısında 'a yönelik saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"MÜHİMMATIMIZ BOL"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bir ABD uçağının Basra Körfezi'nde düştüğü iddiasını yalanladı. Mühimmatlarının dolu olduğunu ve savaşı bitirip bitirmeme konusundaki kararı kendilerinin vereceğini söyleyen Hegseth, "ABD'nin savaşı sürdüremeyeceğini sanıyorlarsa yanılırlar" dedi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Savaş yeni başladı, mühimmatımız tam

ABD'li Bakan konuşmasında şunları söyledi:

Cephanemiz bol, yeteneklerimizi kullanmaya yeni başladık. Savaşın ne zaman biteceğine biz karar veririz.

"ABD UÇAĞI BASRA'DA DÜŞTÜ" İDDİASINA YALANLAMA

İran yalanları yaymak konusunda elinden geleni yapıyor. Çoğu da kendi halkına yönelik bir propaganda. Zaten interneti kestiler, halkına yalan haber veriyorlar. 500 ABD askerini öldürdüklerini söylediler ama bunlar yalan.

"İRANLILAR PROTESTO İÇİN BEKLEMEDE KALSIN"

İran halkı protestolarda büyük cesaret gösterdi. Başkan Trump bombardıman devam ederken protesto etmeyin demişti. Bir an gelecek ve bu fırsatı kullanma imkanı doğacak. O yüzden İranlıların şu an durdukları yerde kalmaları en iyisi.

İngiltere'nin ABD uçaklarına üslerini kullanma izni vermeme yönündeki ilk kararı talihsizlikti ama daha sonra bunu düzelttiler. Önümüzdeki günlerde Tahran'daki hava hakimiyetimiz daha da artacak. Sadece İngiltere değil, başka dost ve müttefik ülkeler de destek veriyor.

"İRAN'IN KOMŞULARI ABD'Yİ DESTEKLİYOR"

İran'ın Körfez'deki saldırıları bize olan desteği artırdı. İran'ın komşuları 'sizinleyiz' diyor."

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Savaş yeni başladı, mühimmatımız tam

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ise şu ifadeleri kullandı:

"72 saat içinde ABD savaş uçakları 200 hedefi vurdu. B2 bombardıman uçakları balistik füze rampalarını hedef aldı. Balistik füze saldırıları yüzde 90 oranında azaldı. Yine de teyakkuzda olmaya devam ediyoruz. İmha edilen İran gemisi 30'a yaklaştı. Başkan Trump bize İran'ın balistik füze temelini yok etme görevini verdi. İran'ın füze imalat kapasitesini yok edeceğiz. Bu misyon biraz zaman alacak."

ETİKETLER
#iran
#abd savunma bakanlığı
#centcom
#Pete Hegseth
#Brad Cooper
#Dünya
TGRT Haber
