ABD Savunma Bakanı Hegseth: Savaş yeni başladı, mühimmatımız tam

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, düzenledikleri ortak basın toplantısında İran'a yönelik saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bir ABD uçağının Basra Körfezi'nde düştüğü iddiasını yalanladı. Mühimmatlarının dolu olduğunu ve savaşı bitirip bitirmeme konusundaki kararı kendilerinin vereceğini söyleyen Hegseth, "ABD'nin savaşı sürdüremeyeceğini sanıyorlarsa yanılırlar" dedi.
ABD'li Bakan konuşmasında şunları söyledi:
Cephanemiz bol, yeteneklerimizi kullanmaya yeni başladık. Savaşın ne zaman biteceğine biz karar veririz.
İran yalanları yaymak konusunda elinden geleni yapıyor. Çoğu da kendi halkına yönelik bir propaganda. Zaten interneti kestiler, halkına yalan haber veriyorlar. 500 ABD askerini öldürdüklerini söylediler ama bunlar yalan.
İran halkı protestolarda büyük cesaret gösterdi. Başkan Trump bombardıman devam ederken protesto etmeyin demişti. Bir an gelecek ve bu fırsatı kullanma imkanı doğacak. O yüzden İranlıların şu an durdukları yerde kalmaları en iyisi.
İngiltere'nin ABD uçaklarına üslerini kullanma izni vermeme yönündeki ilk kararı talihsizlikti ama daha sonra bunu düzelttiler. Önümüzdeki günlerde Tahran'daki hava hakimiyetimiz daha da artacak. Sadece İngiltere değil, başka dost ve müttefik ülkeler de destek veriyor.
İran'ın Körfez'deki saldırıları bize olan desteği artırdı. İran'ın komşuları 'sizinleyiz' diyor."
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ise şu ifadeleri kullandı:
"72 saat içinde ABD savaş uçakları 200 hedefi vurdu. B2 bombardıman uçakları balistik füze rampalarını hedef aldı. Balistik füze saldırıları yüzde 90 oranında azaldı. Yine de teyakkuzda olmaya devam ediyoruz. İmha edilen İran gemisi 30'a yaklaştı. Başkan Trump bize İran'ın balistik füze temelini yok etme görevini verdi. İran'ın füze imalat kapasitesini yok edeceğiz. Bu misyon biraz zaman alacak."