ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, düzenledikleri ortak basın toplantısında İran'a yönelik saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD Savunma Bakanı Hegseth: Savaş yeni başladı, mühimmatımız tam ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'a yönelik saldırılarla ilgili yaptıkları ortak basın toplantısında ABD'nin askeri kapasitesi ve İran'a yönelik operasyonların durumu hakkında açıklamalarda bulundu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bir ABD uçağının Basra Körfezi'nde düştüğü iddiasını yalanlayarak, mühimmatlarının bol olduğunu ve savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vereceğini belirtti. Hegseth, İran'ın yaydığı 500 ABD askerinin öldürüldüğü gibi iddiaların yalan olduğunu söyledi. İran halkının protesto için beklemede kalmasının en iyisi olduğunu belirten Hegseth, gelecekte bu fırsatın doğacağını ifade etti. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, 72 saat içinde ABD savaş uçaklarının 200 hedefi vurduğunu ve balistik füze saldırılarının yüzde 90 oranında azaldığını açıkladı. Cooper, Başkan Trump'ın görevlendirmesiyle İran'ın balistik füze temelini ve füze imalat kapasitesini yok etme misyonunun sürdüğünü belirtti.

"MÜHİMMATIMIZ BOL"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bir ABD uçağının Basra Körfezi'nde düştüğü iddiasını yalanladı. Mühimmatlarının dolu olduğunu ve savaşı bitirip bitirmeme konusundaki kararı kendilerinin vereceğini söyleyen Hegseth, "ABD'nin savaşı sürdüremeyeceğini sanıyorlarsa yanılırlar" dedi.

ABD'li Bakan konuşmasında şunları söyledi:

Cephanemiz bol, yeteneklerimizi kullanmaya yeni başladık. Savaşın ne zaman biteceğine biz karar veririz.

"ABD UÇAĞI BASRA'DA DÜŞTÜ" İDDİASINA YALANLAMA

İran yalanları yaymak konusunda elinden geleni yapıyor. Çoğu da kendi halkına yönelik bir propaganda. Zaten interneti kestiler, halkına yalan haber veriyorlar. 500 ABD askerini öldürdüklerini söylediler ama bunlar yalan.

"İRANLILAR PROTESTO İÇİN BEKLEMEDE KALSIN"

İran halkı protestolarda büyük cesaret gösterdi. Başkan Trump bombardıman devam ederken protesto etmeyin demişti. Bir an gelecek ve bu fırsatı kullanma imkanı doğacak. O yüzden İranlıların şu an durdukları yerde kalmaları en iyisi.

İngiltere'nin ABD uçaklarına üslerini kullanma izni vermeme yönündeki ilk kararı talihsizlikti ama daha sonra bunu düzelttiler. Önümüzdeki günlerde Tahran'daki hava hakimiyetimiz daha da artacak. Sadece İngiltere değil, başka dost ve müttefik ülkeler de destek veriyor.

"İRAN'IN KOMŞULARI ABD'Yİ DESTEKLİYOR"

İran'ın Körfez'deki saldırıları bize olan desteği artırdı. İran'ın komşuları 'sizinleyiz' diyor."

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ise şu ifadeleri kullandı:

"72 saat içinde ABD savaş uçakları 200 hedefi vurdu. B2 bombardıman uçakları balistik füze rampalarını hedef aldı. Balistik füze saldırıları yüzde 90 oranında azaldı. Yine de teyakkuzda olmaya devam ediyoruz. İmha edilen İran gemisi 30'a yaklaştı. Başkan Trump bize İran'ın balistik füze temelini yok etme görevini verdi. İran'ın füze imalat kapasitesini yok edeceğiz. Bu misyon biraz zaman alacak."