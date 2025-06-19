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 | Onur Kaya

ABD Senatosu’nda İran alarmı! Gizli brifing verilecek

İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar ABD Senatosu'nu alarma geçirdi. ABD Senatosu'nda gelecek hafta tüm senatörlere İran gündemine ilişkin gizli bir brifing verileceği öğrenildi. İşte brifingin içeriğine ilişkin ayrıntılar...

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ABD Senatosu’nda İran alarmı! Gizli brifing verilecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 03:47
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 04:02

ABD'de Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, çarşamba günü Washington’da düzenlediği basın toplantısında, İran’a ilişkin artan askeri ve diplomatik gerilim karşısında Kongre üyelerinin doğrudan bilgilendirilmesini talep ettiğini açıkladı. Senatör Schumer, "İran konusunda ciddi ve çok yönlü gelişmeler yaşanıyor. Tüm senatörlerin kapsamlı ve güvenlik hassasiyetine uygun bir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu’nda İran alarmı! Gizli brifing verilecek

SADECE SENATÖRLERE AÇIK OLACAK

Schumer’in yardımcısı tarafından basına yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu brifing, yalnızca senatörlerin katılımına açık olacak ve ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli olarak düzenlenecek.

ABD Senatosu’nda İran alarmı! Gizli brifing verilecek

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ KONGRE’NİN GÜNDEMİNDE

ABD yönetimi, İran’ın nükleer faaliyetleri, bölgedeki vekil gruplara verdiği destek ve ABD üslerine yönelik tehditleri nedeniyle son dönemde İran’a karşı askeri ve diplomatik alarm seviyesini yükseltmiş durumda. Bu durum Kongre’de de yankı bulurken, Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerin büyük çoğunluğu, İran konusundaki gelişmelerin daha sıkı şekilde denetlenmesini talep ediyor.

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GİZLİ BRİFİNGİN İÇERİĞİ NE?

Gizli oturumda, Pentagon yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nden (ODNI) üst düzey yetkililerin senatörlere bilgi vermesi bekleniyor. Gündemin odağında İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri, İsrail’le İran arasında yaşanan son çatışmalar, ABD üslerine yönelik tehditler ve Tahran’ın diplomatik pozisyonunun detaylı şekilde yer alacağı tahmin ediliyor.

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