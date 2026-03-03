ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İran'a yapılan müdahalede son durumun değerlendirmesini yaptı. ABD Kongresinde katıldığı toplantının ardından açıklama yapan Rubio İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olduğunu iddia ederek, "Bu bizim için yakın bir tehditti. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk." dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD sırada neyi planlıyor? Rubio'dan son uyarı: 'Sert vuruş henüz yapılmadı' ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ı ABD ve İsrail için acil bir tehdit olarak tanımlayarak, İran'a yönelik askeri operasyonların devam edeceğini ve temel amacın İran'ın balistik füze kapasitesini yok etmek olduğunu belirtti. Rubio, İran'ın ABD ve İsrail için hem acil hem de yakın bir tehdit olduğunu ifade etti. ABD ordusunun İran'a yönelik en sert vuruşunun henüz yapılmadığını ve sonraki aşamanın daha zorlu olacağını söyledi. Operasyonların temel amaçlarından birinin İran'ın balistik füze kapasitesini yok etmek olduğunu vurguladı. İran'ın her ay yaklaşık 100 füze ürettiğini, buna karşılık ayda sadece 6-7 hava savunma füzesi üretilebildiğini iddia etti. Rejim değişikliği sorusuna, ülkeyi kim yönetirse yönetsin, balistik füzelere sahip olmayacakları yanıtını verdi. İsrail'in İran'da bir okulu hedef almasına yönelik bir soruyu yanıtlarken, ABD'nin sivilleri kasıtlı olarak hedef almadığını, ancak İran'ın sivilleri hedef aldığını savundu. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü belirtildi. İran Kızılayı'nın bildirdiğine göre, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiği ve 747 kişinin yaralandığı açıklandı.

"EN SERT VURUŞ YAPILMADI"

Askeri saldırıların devam edeceği mesajını veren Rubio, "Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak. Peki bu ne kadar sürecek? Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rubio, İran'a yönelik saldırılarının temel amaçlarından birinin, Tahran'ın balistik füze kapasitesini yok etmek olduğuna dikkati çekerek, "Uzun zamandır yapmaya çalıştıkları şey, bir kalkan olarak konvansiyonel silah kapasitesi oluşturmaktır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı, İran’ın her ay yaklaşık 100 füze ürettiğini iddia ederek, buna karşılık ayda yalnızca 6-7 hava savunma füzesi üretilebildiğini vurguladı ve İran’ın füze üretim sistemlerine işaret etti.

"BALİSTİK FÜZELERE SAHİP OLAMAYACAKLAR"

Rubio, İran'da rejim değişikliği konusunda ne düşündüğü ile ilgili bir soruya, "Her ne kadar orada yeni bir rejim görmek istesek de asıl nokta şu, bundan bir yıl sonra ülkeyi kim yönetirse yönetsin, bizi tehdit edecek bu balistik füzelere sahip olmayacaklar." yanıtını verdi.

İsrail'in İran'da bir okulu hedef almasına yönelik bir soruyu yanıtlayan ABD'li bakan, kendilerinin kasıtlı olarak sivilleri hedef almadıklarını, ancak İran'ın sivilleri hedef aldığını savundu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.