ABD, Suriye için kararını verdi, asker çekiyor! İsrail'i ise Türkiye korkusu sardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'deki asker ve askeri üs sayısını azaltma kararı verdiği iddia edildi. ABD basınından New York Times'ın iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Suriye'deki 2 bin asker sayısı bin 400'e düşürülecek ayrıca 3 operasyon üssü kapatılacak.

ABD askerlerinin çekilme sürecinin devam edip etmeyeceği ise 2 ay sonra tekrar değerlendirilecek. ABD'li üst düzey yetkililerden biri ise tamamen çekilme yerine en az 500 ABD askerinin bölgede kalması gerektiğini söylüyor.

ABD, İSRAİL'E BİLGİ VERDİ

Haberde, Suriye'deki asker ve üs sayısının azaltılmasının Pentagon ve CENTCOM tarafında da onaylandığı belirtildi. İsrail basını da ABD'nin 2 ay içerisinde aşamalı olarak bölgeden asker çekeceğine dair Tel Aviv'e bilgi verdiğini yazdı.

İSRAİL 'TÜRKİYE' ENDİŞESİ YAŞIYOR

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail'in ABD'nin Suriye'den askeri varlıklarını çekmesine engel olmak istediğini belirtti. İsrail'in ''Türkiye'nin yeni Suriye'de daha fazla stratejik varlık devralacağı korkusu'' taşıdığı ifade edilen haberde, 'ciddi endişeler' olduğu aktarıldı. Fakat bu durumun ABD'nin çekilme kararı konusunda bir etkisi olmadığı belirtildi.

TEL AVİV YÖNETİMİNİ KORKU SARDI

Üst düzey bir İsrailli yetkiliye göre, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesinin, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimi ve Türkiye'nin "Suriye'deki daha fazla stratejik askeri noktayı kontrol etmek yönündekini iştahını artırma potansiyeli." taşıyor.

Türkiye'nin Suriye'de İsrail'in hareket özgürlüğünü sınırlama ve gelecekte işgal altında tuttuğu Suriye topraklarına yönelik potansiyel bir tehdit oluşturma ihtimalinin İsrail'i korkuttuğu aktarıldı.

TRUMP'IN KARARI KESİN

Öte yandan Trump'ın ise Suriye'de ABD askeri bulunmasını istemediği biliniyor. ABD'li lider, ilk başkanlık sürecinde de bunu dile getirmiş fakat ABD Savunma Bakanlığı nedeniyle uygulamaya koyamamıştı.

