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 | Berrak Arican

ABD, Suriye için kararını verdi, asker çekiyor! İsrail'i ise Türkiye korkusu sardı

ABD basınından The New Yok Times, ABD askerinin Suriye'den çekileceğini öne sürdü. Suriye'de bulunan 600 asker geri çağrılacak ve 3 askeri üs ise kapatılacak.

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ABD, Suriye için kararını verdi, asker çekiyor! İsrail'i ise Türkiye korkusu sardı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 09:14

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'deki asker ve askeri üs sayısını azaltma kararı verdiği iddia edildi. ABD basınından New York Times'ın iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Suriye'deki 2 bin asker sayısı bin 400'e düşürülecek ayrıca 3 operasyon üssü kapatılacak.

ABD askerlerinin çekilme sürecinin devam edip etmeyeceği ise 2 ay sonra tekrar değerlendirilecek. ABD'li üst düzey yetkililerden biri ise tamamen çekilme yerine en az 500 ABD askerinin bölgede kalması gerektiğini söylüyor.

ABD, Suriye için kararını verdi, asker çekiyor! İsrail'i ise Türkiye korkusu sardı

ABD, İSRAİL'E BİLGİ VERDİ

Haberde, Suriye'deki asker ve üs sayısının azaltılmasının Pentagon ve CENTCOM tarafında da onaylandığı belirtildi. İsrail basını da ABD'nin 2 ay içerisinde aşamalı olarak bölgeden asker çekeceğine dair Tel Aviv'e bilgi verdiğini yazdı.

ABD, Suriye için kararını verdi, asker çekiyor! İsrail'i ise Türkiye korkusu sardı

İSRAİL 'TÜRKİYE' ENDİŞESİ YAŞIYOR

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail'in ABD'nin Suriye'den askeri varlıklarını çekmesine engel olmak istediğini belirtti. İsrail'in ''Türkiye'nin yeni Suriye'de daha fazla stratejik varlık devralacağı korkusu'' taşıdığı ifade edilen haberde, 'ciddi endişeler' olduğu aktarıldı. Fakat bu durumun ABD'nin çekilme kararı konusunda bir etkisi olmadığı belirtildi.

ABD, Suriye için kararını verdi, asker çekiyor! İsrail'i ise Türkiye korkusu sardı

TEL AVİV YÖNETİMİNİ KORKU SARDI

Üst düzey bir İsrailli yetkiliye göre, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesinin, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimi ve Türkiye'nin "Suriye'deki daha fazla stratejik askeri noktayı kontrol etmek yönündekini iştahını artırma potansiyeli." taşıyor.

Türkiye'nin Suriye'de İsrail'in hareket özgürlüğünü sınırlama ve gelecekte işgal altında tuttuğu Suriye topraklarına yönelik potansiyel bir tehdit oluşturma ihtimalinin İsrail'i korkuttuğu aktarıldı.

ABD, Suriye için kararını verdi, asker çekiyor! İsrail'i ise Türkiye korkusu sardı

TRUMP'IN KARARI KESİN

Öte yandan Trump'ın ise Suriye'de ABD askeri bulunmasını istemediği biliniyor. ABD'li lider, ilk başkanlık sürecinde de bunu dile getirmiş fakat ABD Savunma Bakanlığı nedeniyle uygulamaya koyamamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ABD’nin Orta Doğu'da nerede askeri üssü bulunuyor?
ABD’nin Orta Doğu'da askeri üsse sahip olmasının tarihi oldukça uzun. ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı 2011'de Afganistan'da 100 bini, 2007'de Irak'ta 160 bini geçerek zirve yaptı. 2021'de Afganistan'dan çekildikten sonra bu sayı çok daha düşük olsa da hala bölgeye dağılmış yaklaşık 30 bin ABD askeri bulunuyor. Ayrıca İsrail-Gazze savaşının başladığı ekim ayından bu yana ABD, savaş gemileri de dahil olmak üzere bölgeye ilave binlerce asker sevk etti. Orta Doğu'daki en büyük ABD üssü Katar'da, Al Udeid Hava Üssü olarak biliniyor. ABD bu üssü 1996 yılında kurdu. ABD'nin Suriye'de, çoğunlukla ülkenin kuzeydoğusunda bulunan El Omar Petrol sahası ve El Şaddadi gibi küçük üslerde yaklaşık 900 askeri bulunuyor. ABD’nin ayrıca Suriye’nin Irak ve Ürdün sınırı yakınında Al Tanf garnizonu olarak bilinen küçük bir karakolu var. ABD’nin Irak'ta Birlik III ve Ayn el-Esad hava üssü gibi askeri tesislere dağılmış 2 bin 500 personeli bulunuyor.
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