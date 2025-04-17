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 | Berrak Arican

Eşitlik ve saygı yoksa müzakere de yok! Çin, ABD'nin yüzde 245 tehdidine de resti çekti

ABD'nin ''yüzde 245'e varan gümrük vergisi tarifelerine'' karşı Çin sessiz kalmayacağını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin son tehdidini 'numara oyunu' olarak nitelendirdi ve eşitlik sağlanırsa müzakere olabileceğini belirtti.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 11:58

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşında Çin ile gerginlik devam ediyor. Her iki ülkenin de misillemelerle karşılık vermesi ve geri adım atmamasıyla devam eden süreçte ABD'nin son tehdidi, Çin'e karşı vergi tarifesini yüzde 245'e çıkarmak oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı ise bu tehdidi 'numara oyunu' olarak değerlendirdi ve sessiz kalmayacaklarını açıkladı.

Eşitlik ve saygı yoksa müzakere de yok! Çin, ABD'nin yüzde 245 tehdidine de resti çekti

''KULAK ASMAYACAĞIZ''

Çin tarafından yapılan açıklamada durumun devam etmesi haline 'kulak asmayacakları' belirtildi. Pekin yönetimi, ABD ile müzakerelerin ancak eşitliğin sağlanması durumunda başlayabileceğini açıkladı.

Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunan Çin, ''ABD'nin tarifeleri, dünya düzeni için ciddi endişe oluşturuyor'' ifadelerini kullandı. ABD'yi küresel ticaret kurallarını hiçe saymakla suçlayan Çin, saygı ve eşitlik temelinde müzakereye açık olduklarını belirtti.

Eşitlik ve saygı yoksa müzakere de yok! Çin, ABD'nin yüzde 245 tehdidine de resti çekti

ABD VE ÇİN'İN TİCARET SAVAŞINDA SON DURUM

Beyaz Saray, 2 Nisan'da duyurulan karşılıklı gümrük vergilerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, 75'ten fazla ülkenin yeni ticaret anlaşmalarını görüşmek üzere bir araya geldiği belirtilerek, "kişiselleştirilmiş yüksek tarifelerin" halihazırda duraklatıldığı anımsatıldı.

Çin'in ise "misillemeyi tercih ettiği" kaydedilen açıklamada, bu ülkenin birkaç ay önce ABD'ye galyum, germanyum, antimon ve potansiyel askeri uygulamaları olan önemli yüksek teknoloji malzemelerinin ihracatını yasakladığı vurgulandı.

Eşitlik ve saygı yoksa müzakere de yok! Çin, ABD'nin yüzde 245 tehdidine de resti çekti

Açıklamada, Çin'in bu hafta, dünya genelinde otomobil üreticileri, havacılık üreticileri, yarı iletken şirketleri ve askeri müteahhitlerin önemli parça tedariklerini engellemek amacıyla "6 ağır nadir toprak metalinin yanı sıra nadir toprak mıknatıslarının da ihracatını askıya aldığı" aktarıldı.

Çin'in karşı karşıya olduğu tam tarife oranının belirtilmediği açıklamada, "Çin, misillemesi sonucunda ABD'den yapacağı ithalatta yüzde 245'e varan gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacak." ifadesi kullanıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

ABD ve Çin arasındaki vergi süreci nasıl ilerledi?
Donald Trump, ülkenin enerji ve kritik mineral üretimini artırmak amacıyla kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik edecek, finansman ve kredi mekanizmaları oluşturacak başkanlık kararnamesini 20 Mart'ta imzalamıştı. Uzmanlar, Trump'ın bu kararını dünya genelinde kritik minerallere talep artarken, Çin'in alandaki hakimiyetini kırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor. Pekin yönetimi 11 Nisan'da ABD mallarına uyguladığı tarifeleri yüzde 125'e çıkarmış, Trump da Çin mallarına uyguladığı ABD tarifelerini yüzde 145'e yükseltmişti. ABD'nin dünyanın ikinci büyük ekonomisi kabul edilen Çin'e daha fazla gümrük vergisi getirmesinin, Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki ticaret savaşını kızıştıracağı kaydediliyor.
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