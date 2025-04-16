Çin'in Boeing hamlesinin ardından ABD vergiyi yüzde 245'e çıkarmaya hazırlanıyor! Tehdit büyük

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşı, ABD ve Çin arasında misilleme savaşına dönüştü. Çin'in Boeing kararının ardından ABD bir kez daha el yükseltti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD, Çin'e misilleme önlemleri nedeniyle yüzde 245'e varan yeni bir gümrük vergisi uygulayacak.

Beyaz Saray'ın son idari emri, hayati kaynak ithalatlarına yönelik bir ulusal güvenlik soruşturması başlattı. Emir ayrıca 2 Nisan'da duyurulan karşılıklı tarifeler için açıklamalar içeriyordu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Çin, misilleme eylemleri sonucunda ABD'ye yaptığı ithalatta %245'e varan gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacak." denildi.

Açıklamada Çin'e uygulanacak gümrük vergisi oranının tam olarak ne kadar olacağı belirtilmedi ancak gümrük vergisi oranının yüzde 245'e kadar çıkabileceği ima edildi.

ABD VE ÇİN'İN MİSİLLEME SAVAŞI

İncelemenin detaylarına yer verilen Beyaz Saray açıklamasında da 2 Nisan'da duyurulan karşılıklı gümrük vergilerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, 75'ten fazla ülkenin yeni ticaret anlaşmalarını görüşmek üzere bir araya geldiği belirtilerek, "kişiselleştirilmiş yüksek tarifelerin" halihazırda duraklatıldığı anımsatıldı.

Çin'in ise "misillemeyi tercih ettiği" kaydedilen açıklamada, bu ülkenin birkaç ay önce ABD'ye galyum, germanyum, antimon ve potansiyel askeri uygulamaları olan önemli yüksek teknoloji malzemelerinin ihracatını yasakladığı vurgulandı.

Açıklamada, Çin'in bu hafta, dünya genelinde otomobil üreticileri, havacılık üreticileri, yarı iletken şirketleri ve askeri müteahhitlerin önemli parça tedariklerini engellemek amacıyla "6 ağır nadir toprak metalinin yanı sıra nadir toprak mıknatıslarının da ihracatını askıya aldığı" aktarıldı.

Çin'in karşı karşıya olduğu tam tarife oranının belirtilmediği açıklamada, "Çin, misillemesi sonucunda ABD'den yapacağı ithalatta yüzde 245'e varan gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacak." ifadesi kullanıldı.

ÇİN'DEN ABD'YE BOEING DARBESİ

Bloomberg News'in haberine göre, Çin yönetimi Boeing'e yönelik adımları artırıyor. Pekin aynı zamanda havayolu şirketlerine ABD'li firmalardan uçakla ilgili ekipman ve parça alımlarını da askıya alma talimatı verdi. Çinli taşıyıcılardan ayrıca ABD’li şirketlerden uçak parçaları ve ekipman alımını da durdurmaları istendi. Bu hamle, Çinli havayollarının bakım maliyetlerini ciddi ölçüde artırabileceği gibi, Boeing’in Çin pazarındaki geleceğini de tehlikeye atıyor.