Pentagon'da yine bir güvenlik krizi: Bakan Hegseth'in en yakınındaki isimden şüpheleniliyor

ABD Savunma Bakanlığı'nda yine bir güvenlik krizi yaşandı. Bakan Pete Hegseth'in kıdemli danışmanlarından Dan Caldwell, bilgi sızdırma şüphesiyle zorunlu olarak izne çıkarıldı.

Pentagon'da (ABD Savunma Bakanlığı) ortalığı karıştıran bir güvenlik krizi daha doğdu. Bakan Pete Hegseth'in kıdemli danışmanlarından Dan Caldwell mercek altına alındı. Caldwell'in bilgi sızdırdığı iddia edildi. Bakanlık binasından çıkan Caldwell'e güvenlik ekiplerinin eşlik ettiğini aktardı.

İsmi verilmeyen yetkililer, Hegseth'in kıdemli danışmanlarından Caldwell'in zorunlu idari izne çıkarılmasının, Pentagon'daki bilgilerin izinsiz olarak ifşa edilmesiyle ilgili devam eden soruşturmayla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Fox News'e açıklama yapan bir yetkili, Pentagon'da Özel Kalem Müdür Yardımcısı Darin Selnick'in de bilgi sızdırma iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında idari izne çıkarıldığını bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper, 23 Mart'ta, son zamanlarda kurumdan yapılan "yetkisiz açıklamalarla ilgili" kapsamlı bir soruşturma yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu ifşaatla ilgili soruşturmanın "derhal" başlayacağını belirten Kasper, soruşturmalarda yasalara uygun şekilde "yalan makinesi"nin de kullanılacağını kaydetmişti.

Kasper ayrıca, yetki sınırını aşarak ifşada bulunduğu tespit edilenlerin cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını vurgulamıştı.