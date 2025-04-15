ABD'nin kararı sonrası korku sardı! Boşluğu Türkiye dolduracak iddiası!

ABD, Suriye'den çekiliyor iddiası bölgedeki dengeleri yeniden hareketlendirdi. İsrail basınına göre Washington, bu planı Tel Aviv'e bildirirken, boşluğu Türkiye dolduracak korkusu sardı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD’nin Suriye’de bulunan askerlerini önümüzdeki iki ay içinde aşamalı olarak geri çekmeye başlayacağı öne sürüldü. İddiaya göre Washington yönetimi, bu plan hakkında İsrail’i de bilgilendirdi.

TÜRKİYE'NİN ETKİSİ ARTACAK

Üst düzey bir İsrailli yetkili, geri çekilmenin tamamen değil kısmi düzeyde gerçekleşeceğine inandıklarını ancak ABD’yi Suriye’de asker tutmaya ikna etmeye çalıştıklarını belirtti. Aynı yetkili, ABD’nin çekilmesinin ardından Türkiye’nin Suriye’deki etkisinin artacağını, bunun da Ankara ile Tel Aviv arasında gerilime yol açabileceğini iddia etti.

ABD’nin resmi verilerine göre, Suriye’de yaklaşık 2 bin Amerikan askeri görev yapıyor.