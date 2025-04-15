Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konusunda net mesaj: 'Sabrımızı sınamayın!'

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Saat 15.24’te başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde öncelikli olarak Suriye'deki gelişmeler vardı. Erdoğan, "Özellikle Suriye konusunda kimi aktörler Türkiye'nin sabır taşını denemek yerine dostluğunun kıymetini bilmeli, örgüt gibi değil devlet gibi hareket etmeli" ifadelerini kullandı.

MUHALEFET MANDACILIK ZİHNİYETİNDE

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-Kabine olarak içeride ve dışarda yoğun bir gündemle hizmet mücadelemizi sürdürüyoruz. 4. Antalya Diplomasi Forumu Türk dış polititasının gücünü görmemiz için yeni fırsat teşkil etti. Eğitimin gücünden iklim krizine pek çok konu ele alındı. Türkiye'nin Suriye ve Gazze konusundaki tutumunu ilan ettik, Türkiye'nin mesajlarını ortaya koyduk.

- Orta Doğu'daki her gelişme güvenliğimizi ilgilendirmektedir. Gerilimin tırmandığı dönemde önceliğimiz adalet ve barış. Türkiye'nin sert ve yumuşak güç unsurları dış politikamızda etkin rol oynuyor. Şimdi tüm bunları aynı hedefe yöneltiyor, bölgedeki değişimin olumlu yönde seyretmesi için gayret gösteriyoruz. Dış politikadaki hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz. Muhalefet yolsuzluk soruşturmalarını örtmek için batıya yalvarırken biz Türkiye'nin itibarını yükseltmeye çalışıyoruz. Muhalefet mandacılık zihniyetinde. Yeniden şekillenen küresel sistemde Türkiye hak ettiği yeri bu sefer alacaktır.

SURİYE MESAJI: KARŞILARINDA BİZİ BULACAKLAR!

-Türkiye sulh-u sükunun tarafındadır. Türkiye dostluğu ve düşmanlığı test edilecek bir ülke değiliz. Biz baş veririz ama zalime baş eğmeyiz. Kimse hatalı hesap yapmamalı. Kimse sabrımızı sınamasın, Kışkırtmalar karşısında serin kanlı tavrımızı zafiyet olarak algılamamalı. Özellikle Suriye konusunda kimi aktörler Türkiye'nin sabır taşını denemek yerine dostluğunun kıymetini bilmeli ,örgüt gibi değil devlet gibi hareket etmeli. Suriye'nin huzuruna kim engel olursa karşısında bizi bulacaktır. 8 Aralık öncesine dönüş ihtimali ortadan kalkmıştır.

ZİRAİ DON: 'GIDA ARZINI ETKİLEYECEK DURUM YOK'

-Üretimin devamlılığını ve arz güvenliğini sağlamak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli adımları atmaktadır. Başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip ürünlerde yurt içi gıda arzını olumsuz etkileyecek bir risk yok. ÇKS'ye kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerin üretim harcamalarının, hasar oranına göre karşılanması için Bakanlığımız çalışmalara başladı. Hükümetimizin tüm imkanlarıyla, tüm kapasitesiyle bu zor günlerinde çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olduğunun bilinmesini istiyorum.

ÇAKAR CEZALARI

-Cezaların artmasıyla illegal çakar kullanımı yüzde 80 oranında düştü. Bunu sıfırlayana kadar denetimlerimizi sürdüreceğiz