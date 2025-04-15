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 | Onur Kaya

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Vesayet ideolojisinin son sürümü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in hükümete yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Özel'in muhalefet değil marjinal bir siyaset yaptığını söyleyen Çelik, "Normalleşme diye başlayan siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etti" ifadelerini kullandı.

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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Vesayet ideolojisinin son sürümü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 17:54

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, grup toplantısında hükümeti eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, CHP liderinin seçilmiş hükümete yönelik sözlerinin 'vesayet ideolojisinin son sürümü' olduğunu söyledi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Vesayet ideolojisinin son sürümü

"NORMALLEŞME DİYE BAŞLADI VESAYET ZİHNİYETİNE PARK ETTİ"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söyledikleri, 'seçilmiş hükümeti' hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değildir. Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir. 'Normalleşme' diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir."

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#Politika
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