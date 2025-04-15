Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Vesayet ideolojisinin son sürümü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in hükümete yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Özel'in muhalefet değil marjinal bir siyaset yaptığını söyleyen Çelik, "Normalleşme diye başlayan siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etti" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, grup toplantısında hükümeti eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, CHP liderinin seçilmiş hükümete yönelik sözlerinin 'vesayet ideolojisinin son sürümü' olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

"NORMALLEŞME DİYE BAŞLADI VESAYET ZİHNİYETİNE PARK ETTİ"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söyledikleri, 'seçilmiş hükümeti' hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değildir. Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir. 'Normalleşme' diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir."