AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Özgür Özel'in siyasi tarif yeteneğinden yoksun olduğunu söyleyen Ömer Çelik, "Siyasete emek vermiş birçok CHP Genel Başkanı oldu ama Özgür Özel'in geldiği nokta niteliksiz siyasetin markası oldu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Özgür Özel'e verilecek cevabın, Avrupa'daki aşırıcı sağcılar ile Türkiye'deki cuntacı ve mandacılara verdikleri cevapla aynı olduğunu söyleyen Çelik, "Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN AŞIRI SAĞCILARIYLA BİREBİR BENZER"

CHP liderinin siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla birebir benzerlik gösterdiğini ve durumun oldukça vahim olduğunu kaydeden Çelik, "Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır." dedi.

"NİTELİKSİZ SİYASETİN MARKASI OLDU"

Özel'in geldiği noktanın siyaset alanını değil siyaset karşıtlığını ifade ettiğini savunan AK Parti Sözcüsü, "Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen 'niteliksiz siyaset'in markası oldu." mesajını paylaştı.