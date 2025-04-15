Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 25 bin atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, detayların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarını atama müjdesi haberiyle bitirdi. Erdoğan "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.