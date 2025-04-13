Trump Türkiye'ye gelecek mi? Erdoğan Suriye'ye gidecek mi? Hakan Fidan canlı yayında cevapladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılması beklenen görüşmeye ilişin konuşan Bakan Fidan, görüşmenin yeri ve tarihinin henüz netleşmediğini, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Fidan, Erdoğan'ın Suriye'yi ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin soruya da cevap verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreni kapsamında basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme ve olası Suriye ziyaretine ilişkin konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TRUMP-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

"Şu anda kesinleşen bir husus yok. Görüşmenin Türkiye'de mi yoksa ABD'de mi olacağı konusunda bakanlıklarımız arasında çalışmalar devam ediyor.

SURİYE'DEKİ TÜRKİYE-İSRAİL GERİLİMİ

Suriye'de ilk önceliğimiz istikrar ve güvenlik. Suriye içindeki ve dışındaki aktörlerin her türlü özeni göstermesi gerekiyor. Her türlü provokasyondan kaçınmalıyız. Suriye'nin güvenlik ihtiyaçlarına yönelik katkılarımız bellidir. İsrail Suriye'de yürüttüğü operasyonlarla istikrarsızlığa hizmet ediyor. Tarafların hiçbir şekilde karşı karşıya gelmemesi için, özellikle hava çatışmasızlık kurallarının belirlenmesi gerekiyor bir kazaya meydan vermemesi için. Amacımız bölgede faaliyet gösteren savaş araçlarının kazaya yol açmaması.

ERDOĞAN SURİYE'Yİ ZİYARET EDECEK Mİ?

Cumhurbaşkanımızın ziyaret niyeti mevcut. Uygun şartlar, tarih ve zemin üzerinde çalışıyoruz. Bu gerçekleştiğinde kendileri Suriye'yi ziyaret etmek istiyor.

AFRİKA ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER

Afrika'daki ulus devletlerinin mücadelesine desteğimiz devam edecek. Uzun yıllara dayanan devlet tecrübesini Afrika'daki ortaklarıyla paylaşmayı sürdürecek.

İSTANBUL'DAKİ ABD-RUSYA TOPLANTISI

Cumhurbaşkanımız barışa yönelik katkının her türlüsünü vermeye yönelik iradeye sahip. Rus ve ABD'li diplomatların amacı kendi aralarında dondurulan bazı alanların yeniden açılması, konsolosluk faaliyetlerine ilişkin görüşmeler. Barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyoruz. Her zaman kapımız açık, yeter ki barış olsun.

TÜRKİYE-İSRAİL GÖRÜŞMELERİ

Gerektiği zaman devam eder.

"ABD İSRAİL SOYKIRIMINA DESTEK VERDİ"

İsrail üzerinde etki alanı kullanacak tek ülke ABD. Mevcut soykırımın sürmesi ABD desteğiyle mümkün olmuştur. Trump yaptığı girişimle ateşkese vesile oldu. Beklentimiz başkanlık ofisindeyken kalıcı barış için atım atması. ABD'deki yeni yönetimin daha fazla bilgilendirilmesi, savaşın riskleri daha fazla anlatılması gerekiyor.

İSRAİL-GKRY YAKINLAŞMASI

Akdeniz'deki bu ilişki trafiğini yakından takip ediyoruz. Türkiye karşıtı cephe oluşturma arayışı için olabilir. Yakından takipteyiz."