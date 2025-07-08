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 | Berrak Arıcan

ABD, Ukrayna'ya silah desteğini sürdürecek! Trump sinyali verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın kendisini savunması için daha fazla silah göndereceklerini söyledi. Trump, Ukrayna'ya desteğin süreceğinin de sinyalini verdi.

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ABD, Ukrayna'ya silah desteğini sürdürecek! Trump sinyali verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 12:09

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da Başbakanı Binyamin Netayahu'yu ağırladı. Görüşmenin ardından Netanyahu ile akşam yemeğine geçen Trump, yemekte yaptığı kısa açıklamada ABD'nin 'ya, 'nın şiddetlenen saldırılarına karşı savunma amaçlı daha fazla silah göndereceğini söyledi.

ABD, Ukrayna'ya silah desteğini sürdürecek! Trump sinyali verdi

''BİRAZ DAHA SİLAH GÖNDERECEĞİZ''

Ukrayna'ya desteklerinin süreceği sinyalini veren Trump, "Biraz daha silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız. Kendilerini savunabilmeliler. Şu anda çok ağır darbe alıyorlar. Daha fazla silah göndermemiz gerekecek, öncelikle de savunma silahları" ifadelerini kullandı.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı () tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise, Trump'ın talimatıyla Ukrayna'ya ek savunma silahları gönderileceği ve kalıcı bir barışın sağlanması için çabalar sürerken Ukraynalıların kendilerini savunabilmelerine destek verileceği kaydedildi. Açıklamada, Ukrayna'ya verilecek silahlara ilişkin detay paylaşılmadı.

ABD, Ukrayna'ya silah desteğini sürdürecek! Trump sinyali verdi


Tump, cuma günü yaptığı açıklamada ise Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için Patriot füzelerine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

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#ukrayna
#rusya
#donald trump
#İsrail
#pentagon
#Silah Yardımı
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