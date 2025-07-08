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 | Berrak Arıcan

Rusya'dan ABD ve İsrail'i kızdıracak 'İran' kararı

Rusya'dan ABD ve İsrail'i kızdıracak karar geldi. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'a zenginleştirilmiş uranyumun işletilmesi konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

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Rusya'dan ABD ve İsrail'i kızdıracak 'İran' kararı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 10:49

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey , ABD ve İsrail'in tepkisini çekecek kararı, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı basın toplantısında açıkladı.

Lavrov, 'nun faaliyetlerine değinerek, "NATO'nun genişlemesi, üyeleri dahil kimseye fayda sağlamadı. NATO içinde anlaşmazlıklar derinleşiyor. Gemide isyan çıkabilir. Dayatılan ideolojilerle değil kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket etmek isteyen ülke sayısı giderek artıyor." diye konuştu.

Rusya'dan ABD ve İsrail'i kızdıracak 'İran' kararı

Lavrov, Fransa'nın krizine yaklaşımına ilişkin ise "Fransa, Ukrayna'ya silah sağlamaya devam ederek, 'ya saldırma konusunda ön saflarda yer alıyor." ifadelerini kullandı.

UAEA'YA RUSYA'DAN MESAJ

'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yeniden işbirliği yapması ihtimalini değerlendiren Lavrov, UAEA yönetiminin İran ile ilgili yaptıkları değerlendirmelerin muğlak olduğunu ve bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov, "UAEA, bundan sonra bazı üye ülkelerin çıkarlarının hayata geçirilmesi için kullanılacak açıklamalar yapmamalı ve kendisine verilen yetkilere sıkı sıkıya bağlı kalacağına dair güvence vermeli." dedi.

Rusya'dan ABD ve İsrail'i kızdıracak 'İran' kararı

''İRAN'A UYARNYUM ZENGİNLEŞTİRMEDE DESTEK VEREBİLİRİZ''

ABD’nin daha önce İran nükleer programından çekildiğini anımsatan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun ardından İran’ın zenginleştirilmiş uranyumun sınırlanması konusunda hiçbir yükümlülüğü olmadı. Şimdi ise bu konuşuluyor. Bu alanda teknolojik imkanlara sahibiz. Bu teknolojileri paylaşmaya hazırız. Zenginleştirilmiş uranyumun fazlası, Rusya’ya getirilerek işlenebilir, sonra da tesislerinde kullanılmak üzere İran'a geri verilebilir."

Rusya'dan ABD ve İsrail'i kızdıracak 'İran' kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) genişletilmesi, BM’nin de reform edilmesi gerektiğini belirten Lavrov, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin BMGK’de temsil edilmesi gerektiğini savunarak, "Batı’yı konuşmuyoruz. Batılılar, uluslararası arenada güç dengesi açısından hak ettiğinden daha fazla sandalyeye sahip." dedi.

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#ukrayna
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