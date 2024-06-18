ABD vatandaşı olmak için yeni düzenlemeyi Biden duyurdu

18 Haziran 2024 23:41 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 23:42

Biden yine dondu kaldı! Bu defa Obama kurtardı

Biden yine dondu kaldı! Bu defa Obama kurtardı

ABD vatandaşlığı almakla ilgili yeni programı ABD Başkanı Biden tanıttı. ABD vatandaşıyla evli 500 bin göçmenlere vatandaşlık yolu açılıyor.

Eski Başkan Donald Trump'ı hedef alan Biden, ABD-Meksika sınırında göçmen aileleri ayırdığı ve ABD'deki göçmenler hakkında yasadışı bir şekilde kışkırtıcı bir dil kullandığını belirtti. Biden, "Söylediklerine inanmak zor ama bunları gerçekten yüksek sesle söylüyor ve bu çok çirkin. Sınır veya göç meselesiyle siyaset oynamakla ilgilenmiyorum. Ben bunu düzeltmekle ilgileniyorum. Bunu düzeltebiliriz. Bugün yapacağım şey de bu. Bugün attığım adımlar ABD halkı tarafından ezici bir çoğunlukla destekleniyor” dedi.

500 BİN EŞ FAYDALANACAK

Önümüzdeki aylarda uygulamaya konulması beklenen programdan 17 Haziran itibarıyla evli olan ve en az 10 yıldır ABD'de yaşayan yaklaşık 500 bin eş faydalanabilecek. Program ayrıca ebeveyni bir ABD vatandaşıyla evli olan 21 yaş altı 50 bin kişiye de vatandaş olma imkanı sağlayacak. Programdan faydalanabilecek göçmenlerin büyük bir kısmının Meksika vatandaşı olması bekleniyor.

VİZE SÜRECİNE KOLAYLAŞTIRMA

Beyaz Saray ayrıca ABD üniversitelerinde derece elde etmiş veya kendi alanlarında iş teklifi almış yüksek vasıflı belgesiz göçmenler için de vize sürecini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı planlıyor.

Kamu güvenliği tehdidi olarak kabul edilen veya yüz kızartan suçlara karıştıkları için sabıka geçmişi bulunan kişiler programdan yararlanamayacak.