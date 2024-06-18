Türkiye ile ABD arasında silah ihracatı için sözleşme imzalandı!

18 Haziran 2024 13:08 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 13:08

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretip geliştirilen hafif silahlar ABD pazarına giriyor.

Dünyanın önde gelen savunma sanayi fuarı Eurosatory'de önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Fuara katılan şirketlerin arasında en dikkat çeken isim, Türkiye'nin silah alanında çok başarılı işlere imza atmasını sağlayan MKE oldu.

Fuara katılan ABD'li şirketler ile yapılan 30 milyon doların üzerindeki anlaşmaya göre, Türkiye'den ABD'ye hafif silahların satışı gerçekleştirilecek.

Bu önemli anlaşmanın MKE'nin uluslararası pazarda büyüme hedeflerine katkı sağlaması ve Amerikan pazarındaki varlığını güçlendirmesi bekleniyor.

MKE yüksek kalite standartları ve ileri teknoloji ile üretilen silahlarıyla, global savunma sanayinde tercih edilen marka olmayı sürdürüyor.