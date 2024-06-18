Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Türkiye ile ABD arasında silah ihracatı için sözleşme imzalandı!

Türkiye ile ABD arasında silah ihracatı için sözleşme imzalandı!

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
18 Haziran 2024 13:08 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 13:08
Türkiye ile ABD arasında silah ihracatı için sözleşme imzalandı!

Savunma sanayii alanında adından sıkça söz ettiren Türkiye, ABD pazarına 30 milyon doların üzerinde silah ihraç edecek.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretip geliştirilen hafif silahlar ABD pazarına giriyor.

Dünyanın önde gelen savunma sanayi fuarı Eurosatory'de önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Fuara katılan şirketlerin arasında en dikkat çeken isim, Türkiye'nin silah alanında çok başarılı işlere imza atmasını sağlayan MKE oldu.

Türkiye'den ABD'ye silah ihracatı için sözleşme imzalandı! - 1. Resim

Fuara katılan ABD'li şirketler ile yapılan 30 milyon doların üzerindeki anlaşmaya göre, Türkiye'den ABD'ye hafif silahların satışı gerçekleştirilecek.

Türkiye'den ABD'ye silah ihracatı için sözleşme imzalandı! - 2. Resim

Bu önemli anlaşmanın MKE'nin uluslararası pazarda büyüme hedeflerine katkı sağlaması ve Amerikan pazarındaki varlığını güçlendirmesi bekleniyor.

Türkiye'den ABD'ye silah ihracatı için sözleşme imzalandı! - 3. Resim

MKE yüksek kalite standartları ve ileri teknoloji ile üretilen silahlarıyla, global savunma sanayinde tercih edilen marka olmayı sürdürüyor.

Türkiye'den ABD'ye silah ihracatı için sözleşme imzalandı! - 4. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...