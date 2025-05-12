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 | Berrak Arican

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı masada sonlanıyor! Taraflar anlaşmaya vardı

ABD ve Çin ticaret savaşını sonlandırmak için oturdukları masada önemli ilerlemeler kaydetti. İsviçre'de yapılan görüşmelerin 'samimi, derin ve yapıcı' geçtiği belirtildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 09:07

ABD'li ve Çinli yetkililer, Cenevre'de ticaret savaşını sonlandırmak için bir araya geldi. Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Hı Lifıng, ABD'li ve Çinli yetkililer arasında Cenevre'de yapılan ticaret görüşmelerinin ardından açıklama yaptı. Görüşmelerde önemli mesafe katedildiğini dile getiren Hı Lifıng, taraflar arasında önemli bir mutabakata varıldığını belirtti.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı masada sonlanıyor! Taraflar anlaşmaya vardı

DİYALOG VE İSTİŞARE YOLUYLA ÇÖZÜLECEK

Tarafların ekonomik ve ticari alanlarda istişare mekanizması kurulması konusunda anlaştığını ifade eden Hı Lifıng, bu adımın mevcut anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi yönünde önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Hı Lifıng, Çin ve ABD arasında yapılan görüşmeleri "samimi, derin ve yapıcı" olarak değerlendirdi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı masada sonlanıyor! Taraflar anlaşmaya vardı

Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin karşılıklı fayda ilkesine dayandığının altını çizen Hı Lifıng, ülkesinin farklılıkların aşılması ve işbirliğinin güçlendirilmesi adına ABD ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Hı Lifıng, görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin bugün kapsamlı bir bilgilendirme yapılacağını söyledi.

GÖRÜŞMELERDE BÜYÜK İLERLEME

ABD ile Çinli yetkililer arasında İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin ardından Beyaz Saray internet sayfasında Bessent'in değerlendirmelerine yer verilmişti.

Bessent, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin verimli geçtiğini, görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtmişti.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı masada sonlanıyor! Taraflar anlaşmaya vardı

ABD Başkanı Donald Trump da dün Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ile görüşmelerin çok iyi geçtiğini ve büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

Trump, "Pek çok şey görüşüldü, birçok konuda mutabık kalındı. Dostane ama yapıcı şekilde tam bir yeniden başlama süreci müzakere edildi." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı masada sonlanıyor! Taraflar anlaşmaya vardı

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞI

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre'de bir araya gelmek üzere anlaşmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD ve Çin arasındaki vergi süreci nasıl ilerledi?
Donald Trump, ülkenin enerji ve kritik mineral üretimini artırmak amacıyla kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik edecek, finansman ve kredi mekanizmaları oluşturacak başkanlık kararnamesini 20 Mart'ta imzalamıştı. Uzmanlar, Trump'ın bu kararını dünya genelinde kritik minerallere talep artarken, Çin'in alandaki hakimiyetini kırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor. Pekin yönetimi 11 Nisan'da ABD mallarına uyguladığı tarifeleri yüzde 125'e çıkarmış, Trump da Çin mallarına uyguladığı ABD tarifelerini yüzde 145'e yükseltmişti. ABD'nin dünyanın ikinci büyük ekonomisi kabul edilen Çin'e daha fazla gümrük vergisi getirmesinin, Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki ticaret savaşını kızıştıracağı kaydediliyor.
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