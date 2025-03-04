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 | Berrak Arican

ABD ve İran arasındaki nükleer krizini Rusya çözecek

ABD'den başkanlık koltuğuna Donald Trump'ın oturmasıyla ABD-Rusya ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. Son olarak İran ile nükleer konusundaki müzakerelerde Rusya'nın arabulucu olacağı açıklandı.

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ABD ve İran arasındaki nükleer krizini Rusya çözecek
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 17:03

Joe Biden döneminde Ukrayna savaşıyla beraber kötüleşen Rusya-ABD ilişkileri Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla değişti. Trump, Rus lider Vladimir Putin ile kısa süre önce telefonda görüştü ve iki lider diplomasi ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı.

RUSYA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Son olarak ABD ve Rusya'yı yakınlaştıracak bir hamle de Moskova'dan geldi. Rusya, Trump yönetiminin İran ile çeşitli konularda iletişim kurmasına yardımcı olmayı kabul etti. Bloomberg'in haberine göre, Moskova bu süreçte İran’ın nükleer programı ve ABD karşıtı vekil gruplara verdiği destek gibi konular üzerinde çalışmalar yürütecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise konuya ilişkin "Rusya, ABD ve İran’ın tüm sorunlarını müzakereler yoluyla çözmesi gerektiğine inanıyor. Moskova, bu hedefe ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

İRAN'A KARŞI 'MAKSİMUM BASKI' POLİTİKASI

Trump, geçen ay İran’a karşı "maksimum baskı" politikasını yeniden yürürlüğe koydu. Bu politika, Tahran’ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi ve böylece nükleer silah elde etmesini engellemeyi amaçlıyor.

Buna karşılık İran, nükleer silah geliştirme niyetinde olmadığını savunuyor. Washington’ın İran üzerindeki baskıyı artırma çabaları sürerken Rusya, bölgedeki diplomatik dengede daha aktif bir rol üstlenmeye çalışıyor.

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