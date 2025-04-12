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 | Berkay Alptekin

ABD ve İran’dan kritik görüşme! Masada nükleer silah var

Son dakika haberi: ABD ve İran’ın kritik görüşmesi başladı. İki ülkenin arasındaki gerginliklerin giderilmesi adına Umman Devleti ara buluculuk rolünü üstlendi. İran medyasında yer alan haberlere göre; Trump’ın göreve gelmesiyle beraber ABD’nin İran’a karşı geri adım attığı ifade ediliyor. Yapılan görüşmede ABD’nin, İran’ın üzerinde çalıştığı nükleer silah projesinden vazgeçmesi için teklifler sunacağı öğrenildi.

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ABD ve İran’dan kritik görüşme! Masada nükleer silah var
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 15:06

ABD ve İran’ın kritik görüşmesi başladı. İki ülkenin arasındaki gerginliklerin giderilmesi adına Umman Devleti ara buluculuk rolünü üstlendi. İran medyasında yer alan haberlere göre; Donald Trump’ın göreve gelmesiyle beraber ABD’nin İran’a karşı geri adım attığı ifade ediliyor.
Yapılan görüşmede ABD’nin, İran’ın üzerinde çalıştığı nükleer silah projesinden vazgeçmesi için teklifler sunacağı öğrenildi.

"NİYETİMİZ ADİL VE ONURLU BİR ANLAŞMA"

Bu sabah Umman’da basına açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, kendisine eşlik eden ekibin uzman kişilerden oluştuğunu ve daha önce de aynı konuyla ilgili müzakerelerde yer aldıklarını belirterek, "Görüşmelere gerekli ciddiyetle katıldık. Niyetimiz, adil ve onurlu bir anlaşmaya varmak. Eğer karşı taraf da aynı yaklaşımla hareket ederse inşallah müzakere sürecine zemin hazırlayacak ilk bir uzlaşma şansı doğacaktır" ifadelerini kullandı.

Arakçi, görüşmede birçok temel ve öncelikli meselenin netleşeceğini vurgulayarak, "Yeterli irade olursa, müzakere takvimi hakkında da karar alırız ancak bu konuda konuşmak için henüz erken" dedi. Müzakerelerin şu an için dolaylı yürütüldüğünü ve İran açısından yalnızca nükleer konuları kapsadığını vurgulayan Arakçi, "Görüşmeler, eşit bir zeminde, İran halkının ulusal çıkarlarını güvence altına alacak bir anlaşmaya ulaşma iradesiyle yürütülecektir" şeklinde konuşmuştu.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

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