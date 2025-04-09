Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Son dakika | Donald Trump'tan İran'a gözdağı: Anlaşma sağlanamazsa askeri güç kullanacağız

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşma sağlanamaması halinde İran’a karşı askeri operasyon düzenlenebileceğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son dakika | Donald Trump'tan İran'a gözdağı: Anlaşma sağlanamazsa askeri güç kullanacağız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 00:29

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, geçen ay Trump yönetiminin doğrudan görüşme teklifini açıkça reddetmişti. Bu gelişmenin ardından Trump, İran'a karşı askeri müdahale olasılığını gündeme getirdi.

DÜNYANIN GÖZÜ MÜZAKERELERDE

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında İran ile nükleer programı konusunda "üst düzey" yüz yüze müzakerelerin cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu'dan ABD'de flaş sözler: Suriye'de Türkiye ile çatışmak istemiyoruz

İran ile doğrudan görüşme halinde olduklarını söyleyen Donald Trump, "Umarım anlaşma olur. İran için de faydalı olacak. Eğer müzakereler başarılı olmazsa İran çok büyük bir tehlike altında olacak. İran nükleer silaha sahip olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'TAN İRAN'A AÇIK TEHDİT

Tüm dünyanın kilitlendiği müzakereler öncesi yeni bir açıklama yapan Donald Trump, İran'ı açık açık tehdit etti. Trump, nükleer anlaşma sağlanamaması durumunda İran'a karşı asker operasyon seçeneğini kullanabileceklerini, bu operasyona İsrail'in de dahil olacağını söyledi.

Detaylar geliyor...

ETİKETLER
#iran
#donald-trump
#Nükleer Anlaşma
#Askeri Operasyon
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.