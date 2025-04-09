Son dakika | Donald Trump'tan İran'a gözdağı: Anlaşma sağlanamazsa askeri güç kullanacağız

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, geçen ay Trump yönetiminin doğrudan görüşme teklifini açıkça reddetmişti. Bu gelişmenin ardından Trump, İran'a karşı askeri müdahale olasılığını gündeme getirdi.

DÜNYANIN GÖZÜ MÜZAKERELERDE

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında İran ile nükleer programı konusunda "üst düzey" yüz yüze müzakerelerin cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

İran ile doğrudan görüşme halinde olduklarını söyleyen Donald Trump, "Umarım anlaşma olur. İran için de faydalı olacak. Eğer müzakereler başarılı olmazsa İran çok büyük bir tehlike altında olacak. İran nükleer silaha sahip olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'TAN İRAN'A AÇIK TEHDİT

Tüm dünyanın kilitlendiği müzakereler öncesi yeni bir açıklama yapan Donald Trump, İran'ı açık açık tehdit etti. Trump, nükleer anlaşma sağlanamaması durumunda İran'a karşı asker operasyon seçeneğini kullanabileceklerini, bu operasyona İsrail'in de dahil olacağını söyledi.

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