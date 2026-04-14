Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelen ABD ve İran heyetlerinin özellikle anlaşmaya varamamasının nedenlerinden ikisi Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programıydı. Bu hafta yeniden bir araya geleceği iddia edilen heyetlerin yeniden bu konuları ele alacağı, İran'ın ise yeni bir teklifi olduğu öne sürüldü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD ve İran'ın yeni görüşmelerinde 2 önemli konu var! Tahran'ın son teklifi ortaya çıktı ABD ve İran heyetleri, İslamabad'da Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programı gibi konularda anlaşmaya varamadı ancak görüşmelere devam etme kararı aldı. ABD, İran'ın nükleer faaliyetlerinin 20 yıl süreyle askıya alınmasını önerirken, İran 5 yıl teklif etti. Temel anlaşmazlık noktası, İran'ın nükleer planlarından vazgeçmesi, atom altyapısının sökülmesi ve uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını reddetmesi. Diğer gündem maddeleri arasında Hürmüz Boğazı'nda serbest geçiş ve İran'ın Hamas ve Hizbullah gibi gruplara desteğini sona erdirmesi yer alıyor. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, topun artık İran'ın sahasında olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmaya istekli olduğunu ve ABD'nin önceliğinin İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almak olduğunu söyledi.

İRAN'DAN 5 YIL TEKLİFİ

New York Times gazetesi, ABD ile İran arasından cumartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan görüşmelerin detayına ulaştı. Gazetenin üst düzey İranlı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, İran'ın nükleer faaliyetlerinin 20 yıl süreyle askıya alınmasını önerdi. İran tarafı ise nükleer programını 5 yıl süreyle askıya almayı teklif etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI TARTIŞMASI SÜRÜYOR

ABD ise İran'ın nükleer planlarından vazgeçmesi, atom altyapısının sökülmesini ve uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını reddetmesinin "temel anlaşmazlık noktası" olduğunu belirtti. Müzakerelerin gündeminde yer alan diğer konular arasında Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişin yeniden sağlanması ve İran'ın Hamas ve Hizbullah gibi gruplara verdiği desteğin sona erdirilmesinin de bulunduğu belirtildi.

ABD'DEN ''TOP İRAN'DA'' AÇIKLAMASI

ABD heyetine başkanlık eden ABD Başkan Yardımcısı James David Vance yaptığı son açıklamada, dün İranlı müzakerecilerle "bazı iyi görüşmeler" yapıldığını ve topun artık Tahran'ın sahasında olduğunu ifade etmişti. Vance, "Bundan sonraki en büyük soru, İranlıların yeterli esnekliğe sahip olup olmadığıdır" demişti. Önümüzdeki günlerde daha fazla görüşme olup olmayacağı sorusuna ise Vance, "En iyisi bu soruyu İranlılara sormaktır" şeklinde cevap vermişti.

TRUMP: İRAN ANLAŞMAYA VARMAYA İSTEKLİ

ABD Başkanı Donald Trump da dün akşam yaptığı açıklamada, yönetiminin pazartesi sabahı İran'dan telefon aldığını ve İran hükümetinin "bir anlaşma yapmayı çok istediğini", Washington'un da çatışmayı sona erdirmek için bir anlaşmaya varmaya istekli olduğunu belirtmişti.

Trump ayrıca İran ile görüşmelerdeki tıkanma noktasının "nükleer mesele" olduğunu vurgulamış, ABD'nin önceliğinin İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almak olduğunu ifade etmişti.

ABD'li medya kuruluşlarına göre ABD ve İran, anlaşmazlığı diplomatik bir yolla çözmek için görüşmelere devam ediyor.