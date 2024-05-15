ABD ve İsrail Refah konusunda anlaştı iddiası: Kritik ziyaret öncesi operasyon yok

15 May 2024 09:12 - Güncelleme : 15 May 2024 09:28

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız devam ederken Refah'a saldırı konusunda ABD'nin onayını alamayan Tel Aviv'in anlaşmaya vardığı iddia edildi. ABD basınının 3 ABD'li ve 1 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.

Axios haber sitesinin haberine göre, Beyaz Saray, Sullivan'ın İsrail ziyareti öncesi Refah'a geniş çaplı operasyon başlatılmaması yönünde Tel Aviv yönetimiyle anlaşma sağladı.

''ENDİŞELERİMİZ KONUSUNDA AÇIK VE NETİZ''

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına karşı olduklarını ve böyle bir saldırıyı desteklemediklerini bir kez daha dile getirdi.

Jean-Pierre, "Refah'a yönelik büyük bir askeri operasyona ilişkin endişelerimiz konusunda açık ve net olduk. Bunun doğru yol olduğuna inanmıyoruz." dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bu konuda İsrailli mevkidaşı ile henüz dün görüştüğünü kaydeden Jean-Pierre, bu konudaki endişelerini önümüzdeki günlerde yüz yüze yapacağı görüşmelerde de açıkça dile getireceğini vurguladı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 35 BİNİ GEÇTİ

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.