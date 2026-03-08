Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

ABD ve İsrail'in saldırdığı İran meydan okudu: Petrol fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz oyunu sürdürün

ABD ve İsrail'in İran'ın stratejik öneme sahip petrol tesislerine ve altyapısına saldırı düzenlemesinin ardından İran ordusundan açıklama geldi. Açıklamada "Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün" denildi.

ABD ve İsrail'in saldırdığı İran meydan okudu: Petrol fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz oyunu sürdürün
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 21:10
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 21:10

ve 'in 'a yönelik saldırıları sürerken İran Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, İran'ın yakıt ve enerji altyapısının hedef alınmasına sert tepki gösterdi.

Saldırılarda sivillerin ve sivil altyapının hedef alındığını belirten Zülfikari, "Suç işleyen ABD ve çaresiz Siyonist rejim, İran'a yönelik saldırıların başlangıcından bu yana masum çocukları, savunmasız kadın ve erkekleri öldürmekten başka bir kazanım elde edememiştir. Son saldırılarında ise yakıt ve enerji altyapısı ile halkın hizmet aldığı merkezleri hedef almışlardır" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in saldırdığı İran meydan okudu: Petrol fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz oyunu sürdürün

"BENZER SALDIRILARDAN KAÇINDIK"

Zülfikari, "İran Silahlı Kuvvetleri, bölge ülkelerinde yaşayan Müslüman halkların çıkarlarını dikkate alarak, tüm yakıt, enerji ve kamu hizmeti altyapılarına ilişkin istihbarat bilgisine, saldırı kapasitesine ve bunların tamamını tespit etme imkanına sahip olmasına rağmen şimdiye kadar benzer herhangi bir eylemden kaçınmıştır" dedi.

ABD ve İsrail'in saldırdığı İran meydan okudu: Petrol fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz oyunu sürdürün

"SALDIRILAR SÜRERSE BENZER KARŞILIK VERİLİR"

Bölge ülkelerine çağrıda bulunan Zülfikari, "İslam ülkelerinin hükümetlerinden, savaşın ve ateşin daha fazla yayılmaması için suç işleyen ABD ve Siyonist rejimi bu insanlık dışı eylemlerden vazgeçirmeleri beklenmektedir. Aksi halde İran'ın altyapısına yönelik saldırılar durdurulmazsa benzer karşılıklar verilecektir" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in saldırdığı İran meydan okudu: Petrol fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz oyunu sürdürün

"PETROL 200 DOLARI AŞABİLİR"

Enerji piyasalarına ilişkin de uyarıda bulunan Zülfikari, "Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün" dedi.

