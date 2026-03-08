İran yeni dini lideri seçti! Trump şimdiden tehdit etti: Uzun süre görevde kalamayacak

Kategoriler
ABD Başkanı Donald Trump, ABC News’e verdiği mülakatta İran'a devam eden saldırılar hakkında soruları cevapladı.
ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran lideri Ali Hamaney’in yerine seçilecek kişinin ABD’den onay alması gerektiğini savunan Trump, “Bizden onay almazsa uzun süre görevde kalamayacak. Her 10 yılda bir geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz.” diye konuştu.
Trump, "İnsanların beş yıl sonra tekrar aynı şeyi yapmak zorunda kalmasını veya daha kötüsü (İran'ın) nükleer silah sahibi olmalarına izin verilmesini istemiyorum." şeklinde devam etti.
İran'ın “tüm Orta Doğu'yu ele geçirmeyi planladığını” iddia eden Trump, ABD’nin bunu engellediğini öne sürdü ve “Onlar kağıttan kaplan. Size söyleyeyim, bir hafta önce kağıttan kaplan değillerdi ve tüm Orta Doğu'ya saldıracaklardı." ifadelerini kullandı.
Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için özel kuvvetler göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna da "Her şey masada” şeklinde karşılık verdi.
Daha önceki açıklamalarında savaşın dört ila beş hafta sürebileceği tahmininde bulunan Trump, bu defa aynı soruya, "Bilemiyorum. Asla tahmin edemiyorum. Söyleyebileceğim tek şey, hem zaman açısından hem de öldürücülük açısından programın önünde olduğumuz" şeklinde yanıt verdi.
Petrol fiyatlarında yaşanan artışı "küçük bir aksaklık" olarak nitelendiren Trump, "Bence sorun yok. Küçük bir aksaklık söz konusu. Bu dolambaçlı yolu kullanmak zorunda kaldık. Bu dolambaçlı yol nedeniyle yaşanacakları zaten biliyordum. Ama işin güzel tarafı, onların 44 gemisini batırdık. Bu da, tüm donanmaları demek oluyor. Tüm hava kuvvetlerini etkisiz hale getirdik. Tüm iletişimlerini ve telekomünikasyonlarını devre dışı bıraktık. Uçaksavar sistemleri iptal oldu. Hiçbir şekilde savunmaları kalmadı. Yapabildikleri tek şey konuşmak" dedi.
İran’la savaş nedeniyle kendi destekçilerinden eleştiriler aldığı iddiasını da reddeden Trump, İran’a saldırının seçim kampanyası sırasında kullandığı "Amerika’yı yeniden büyük yap" (MAGA) sloganıyla bütünüyle bağdaştığını savundu. Trump, "Bu yaptığımız şey bir MAGA hamlesidir. Bu çok ama çok MAGA bir eylem. Çünkü aksi takdirde bir ülkemiz olmazdı. Saldırıya uğrardık. MAGA ise tamamen ABD’yi kurtarmakla ilgili Şu anda MAGA açısından hiç olmadığım kadar yüksek bir noktada bulunuyorum" dedi.