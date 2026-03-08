ABD Başkanı Donald Trump, ABC News’e verdiği mülakatta İran'a devam eden saldırılar hakkında soruları cevapladı.

HABERİN ÖZETİ İran yeni dini lideri seçti! Trump şimdiden tehdit etti: Uzun süre görevde kalamayacak ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik devam eden saldırılarla ilgili ABC News'e verdiği mülakatta, İran liderinin ABD onayı olmadan görevde kalamayacağını, İran'ın Orta Doğu'yu ele geçirmeyi planladığını ve uranyum için özel kuvvet göndermenin de masada olduğunu belirtti. Trump, İran liderinin ABD'den onay alması gerektiğini, aksi takdirde uzun süre görevde kalamayacağını savundu. Trump, İran'ın Orta Doğu'yu ele geçirmeyi planladığını iddia etti ve ABD'nin bunu engellediğini öne sürdü. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için özel kuvvet gönderme seçeneğinin masada olduğunu belirtti. Savaşın süresi hakkında net bir tahmin yapamadığını ancak programın önünde olduklarını söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışı 'küçük bir aksaklık' olarak nitelendirdi ve İran'ın savunmasının kalmadığını iddia etti. İran'a yönelik saldırının 'Amerika'yı yeniden büyük yap' (MAGA) sloganıyla uyumlu olduğunu savundu.

ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran lideri Ali Hamaney’in yerine seçilecek kişinin ABD’den onay alması gerektiğini savunan Trump, “Bizden onay almazsa uzun süre görevde kalamayacak. Her 10 yılda bir geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz.” diye konuştu.

"İRAN TÜM ORTA DOĞU'YU ELE GEÇİRMEYİ PLANLIYOR"

Trump, "İnsanların beş yıl sonra tekrar aynı şeyi yapmak zorunda kalmasını veya daha kötüsü (İran'ın) nükleer silah sahibi olmalarına izin verilmesini istemiyorum." şeklinde devam etti.

İran'ın “tüm Orta Doğu'yu ele geçirmeyi planladığını” iddia eden Trump, ABD’nin bunu engellediğini öne sürdü ve “Onlar kağıttan kaplan. Size söyleyeyim, bir hafta önce kağıttan kaplan değillerdi ve tüm Orta Doğu'ya saldıracaklardı." ifadelerini kullandı.

URANYUM İÇİN ÖZEL KUVVETLERİN GÖNDERİLMESİ DE MASADA

Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için özel kuvvetler göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna da "Her şey masada” şeklinde karşılık verdi.

"SAVAŞIN NE KADAR SÜRECEĞİNİ BİLEMİYORUM"

Daha önceki açıklamalarında savaşın dört ila beş hafta sürebileceği tahmininde bulunan Trump, bu defa aynı soruya, "Bilemiyorum. Asla tahmin edemiyorum. Söyleyebileceğim tek şey, hem zaman açısından hem de öldürücülük açısından programın önünde olduğumuz" şeklinde yanıt verdi.

PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMA: KÜÇÜK BİR AKSAKLIK SÖZ KONUSU

Petrol fiyatlarında yaşanan artışı "küçük bir aksaklık" olarak nitelendiren Trump, "Bence sorun yok. Küçük bir aksaklık söz konusu. Bu dolambaçlı yolu kullanmak zorunda kaldık. Bu dolambaçlı yol nedeniyle yaşanacakları zaten biliyordum. Ama işin güzel tarafı, onların 44 gemisini batırdık. Bu da, tüm donanmaları demek oluyor. Tüm hava kuvvetlerini etkisiz hale getirdik. Tüm iletişimlerini ve telekomünikasyonlarını devre dışı bıraktık. Uçaksavar sistemleri iptal oldu. Hiçbir şekilde savunmaları kalmadı. Yapabildikleri tek şey konuşmak" dedi.

İran’la savaş nedeniyle kendi destekçilerinden eleştiriler aldığı iddiasını da reddeden Trump, İran’a saldırının seçim kampanyası sırasında kullandığı "Amerika’yı yeniden büyük yap" (MAGA) sloganıyla bütünüyle bağdaştığını savundu. Trump, "Bu yaptığımız şey bir MAGA hamlesidir. Bu çok ama çok MAGA bir eylem. Çünkü aksi takdirde bir ülkemiz olmazdı. Saldırıya uğrardık. MAGA ise tamamen ABD’yi kurtarmakla ilgili Şu anda MAGA açısından hiç olmadığım kadar yüksek bir noktada bulunuyorum" dedi.