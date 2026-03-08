Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

İran’da yeni dini lider seçildi! İsim güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

Son dakika haberi: İran Uzmanlar Meclisi, Ali Hamaney'in ölümü sonrası yeni liderin seçildiğini duyurdu. Seçilen isim, güvenlik gerekçesiyle kamuoyuna duyurulmayacak.

08.03.2026
08.03.2026
İran Dini Lideri ’in ABD-İsrail iş birliğinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından yeni dini liderin belirlenmesine ilişkin tartışmalar sürüyor. Uzmanlar Meclisi üyesi ve Meşhed Cuma İmamı Ahmed Alemülhüda konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İran’da yeni dini lider seçildi! İsim güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından yeni dini liderin belirlenmesi süreci devam ederken, Uzmanlar Meclisi'nde bu konuya dair tartışmalar yaşanmaktadır.
Uzmanlar Meclisi üyesi Ahmed Alemülhüda, yeni dini liderin kim olacağına henüz karar verilmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti ve Meclis Sekreteri Hüseyni Buşehri'nin kararı açıklama yetkisi olduğunu söyledi.
Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakıri, liderlik konusunda büyük ölçüde uzlaşı sağlandığını ancak sürecin önünde bazı engellerin bulunduğunu ifade etti.
İsrail, Hamaney'in halefinin de hedef alınacağını ilan etti.
İran Anayasası'na göre, liderin ölümü durumunda Uzmanlar Meclisi yeni lideri belirlemekle yükümlüdür; bu süreçte geçici bir kurul liderlik görevini üstlenir.
Daha önce, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak seçildiğine dair iddialar ortaya atılmış, ABD Başkanı Donald Trump ise bu durumu kabul edilemez bulmuştu.
Alemülhüda, Uzmanlar Meclisi’nin yeni dini liderin kim olacağına henüz karar vermediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Anayasaya göre hiç kimsenin, hatta Uzmanlar Meclisi üyelerinin bile görüşlerini değiştirme hakkının bulunmadığını ifade eden Alemülhüda, "Şu anda Uzmanlar Meclisi Sekreterliği’nin sorumlusu Hüseyni Buşehri’dir ve Meclis’in kararını tebliğ etme ve kamuoyuna açıklama görevi kendisine aittir" ifadelerini kullandı.

İran’da yeni dini lider seçildi! İsim güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

UZLAŞMA SAĞLANDI

Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakıri ise liderlik sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Liderlik konusunda neredeyse kesin bir uzlaşı sağlandı ve kayda değer bir çoğunluk oluştu. Ancak sürecin önündeki bazı engellerin de kaldırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

İran’da yeni dini lider seçildi! İsim güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

"HAMANEY'İN HALEFİ SEÇİLENİ VURURUZ"

İsrail, Hamaney'in öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, İran tarafından Hamaney'in halefi seçilecek ismin de hedef alınacağını ilan etmişti.

İran’da yeni dini lider seçildi! İsim güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İRAN'DA DİNİ LİDER NASIL SEÇİLİYOR

Ülke Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin ölümü, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden, biri fakih olmak üzere üç kişiden oluşan kurul liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir.

İran’da yeni dini lider seçildi! İsim güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

HAMANEY'İN OĞLU MÜCTEBA'NIN LİDER OLACAĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde, Uzmanlar Meclisi üyelerinin online toplantı yaptıkları ve Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak seçildiği iddiaları öne sürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yeni lider olarak Mücteba Hamaney'in öne çıkmasının kabul edilemez olduğunu söylemişti.

Trump açıklamasında, "İran'da en olası halef Mücteba Hamaney ama bu kabul edilemez. Hamaney'in politikalarını devam ettirecek ve ABD'yi beş yıl sonra yeniden savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

