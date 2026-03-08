Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Hamaney öldürüldü, Maduro kaçırıldı! Trump'ın bir sonraki hedefi Kuzey Kore lideri Kim olabilir mi?

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sürerken CNN International'dan dikkat çeken bir analiz geldi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi ve Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun kaçırılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni hedefinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un olabileceği öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
CNN International
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 16:43

ve İsrail'in, 'a yönelik saldırıları sırasında dini lider Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü. İran'da Hamaney'in öldürülmesi birtakım bastırılmış çatlakları gün yüzüne çıkardı. ABD'nin ülke liderlerine yönelik operasyonlarını göz önüne alarak bir analiz haberi oluşturan CNN International ise dikkat çeken bir yazıya imza attı.

Hamaney öldürüldü, Maduro kaçırıldı! Trump'ın bir sonraki hedefi Kuzey Kore lideri Kim olabilir mi?

0:00 169
HABERİN ÖZETİ

Hamaney öldürüldü, Maduro kaçırıldı! Trump'ın bir sonraki hedefi Kuzey Kore lideri Kim olabilir mi?

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi, otoriter liderlerin savunmasızlığını ortaya koyarak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD ile ilişkilerini nasıl yöneteceğine dair bir analiz konusu haline geldi.
İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırıları sonucu öldürülmesi, ülkede birtakım bastırılmış çatlakları gün yüzüne çıkardı.
CNN International, ABD'nin liderlere yönelik operasyonlarını analiz ederek Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun kaçırılması ve Trump'ın Küba'ya yönelik sözlerini hatırlattı.
CNN'in analizinde, ABD'nin operasyonlarının otoriter liderlerin savunmasızlığını gösterdiği ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD ile diplomatik ilişkileri güçlendirmeye çalışabileceği iddia edildi.
Kuzey Kore devlet medyasında ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları kınanırken, Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüyle ilgili bir bilgi yer almadı.
Kuzey Kore'nin Rusya ve Çin'in müttefiklerine askeri koruma sağlayamadığı bir dönemde, Kim Jong-un'un ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek isteyebileceği öne sürüldü.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

Haberde Venezeula lideri Nicolas Maduro'nun kaçırılması da hatırlatıldı. 'ın Küba'ya yönelik sözleri de unutulmadı. ABD Başkanı, cumartesi yaptığı açıklamada Venezuela'daki "tarihi dönüşümün" yakında Havana'da da yaşanmasını umduklarını belirterek, "Küba yolun sonunda, çok çok sonunda. Paraları yok, petrolleri yok. Uzun zamandır kötü bir rejimleri var" dedi.

Hamaney öldürüldü, Maduro kaçırıldı! Trump'ın bir sonraki hedefi Kuzey Kore lideri Kim olabilir mi?

''KİM'İN KARAR VERMESİ LAZIM!''

Tüm bu gelişmeler üzerine CNN, "İran ve Venezuela'dan sonra 'un Trump'la nasıl başa çıkacağına karar vermesi gerekiyor" başlıklı bir yazı yayımladı.

devlet medyasında ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların kınandığı ancak Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün işlenmediği vurgulandı. Liderlerin dokunulmazlığı düşüncesi, Kuzey Kore sisteminde kilit bir rol oynadığı için böyle davranıldığı öne sürüldü. Taipei'de görev yapan kıdemli muhabir Will Ripley'in imzasını taşıyan analizde, ABD'nin operasyonlarının otoriter liderlerin savunmasızlığını gösterdiği savunuldu.

Hamaney öldürüldü, Maduro kaçırıldı! Trump'ın bir sonraki hedefi Kuzey Kore lideri Kim olabilir mi?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve kurmaylarının uluslararası sahnedeki bu gelişmeleri dikkatle inceleyip ABD'yle diplomatik ilişkileri güçlendirmeye çalışabileceği iddia edildi.

Pyongyang yönetiminin hem Kim'e dair güvenlik önlemlerinin çok güçlü olduğu hem de nükleer cephane ve yüksek menzilli füzeleriyle bu tarz saldırılara karşı caydırıcılık sağladığı hatırlatıldı.

Donald Trump'ın ilk döneminde Kim'le iki kere görüştüğü anımsatılırken bunların anlaşma sağlanmasına yetmediğinin de altı çizildi.

Hamaney öldürüldü, Maduro kaçırıldı! Trump'ın bir sonraki hedefi Kuzey Kore lideri Kim olabilir mi?

RUSYA İLE KUZEY KORE YAKINLIĞINA VURGU

Kuzey Kore'nin, Ukrayna'yla savaşında Moskova'ya destek verdiği belirtilirken Rusya ve Çin'in son dönemde müttefiklerine askeri koruma sağlayamadığı da vurgulandı.

Hamaney öldürüldü, Maduro kaçırıldı! Trump'ın bir sonraki hedefi Kuzey Kore lideri Kim olabilir mi?

Bu sebeple Kim Jong-un'un, bu ay Çin lideri Şi Cinping'le görüşmek üzere Asya'ya geçmesi beklenen Donald Trump'la görüşmek isteyebileceği ileri sürüldü.

Kuzey Kore üzerine haberler yayımlayan internet sitesi NK News'in kurucusu Chad O'Carroll şu yorumu yaptı:

''Onun yerinde olsaydım yüzeysel de kalsa bu yıl Trump'la bir şekilde görüşme yürütmenin çıkarıma olacağını güçlü bir şekilde hissederdim.''

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hamaney'in öldürülmesi İran'da çatlakları gün yüzüne çıkardı: Yeni lider belirsizliği, Pezeşkiyan'a öfke
İran'ın hedef aldığı BAE'den 'savaştayız' açıklaması! Gözdağı verildi: Derimiz kalın, etimiz acıdır
ETİKETLER
#abd
#iran
#kuzey kore
#kim jong-un
#trump
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.