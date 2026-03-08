ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sırasında dini lider Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü. İran'da Hamaney'in öldürülmesi birtakım bastırılmış çatlakları gün yüzüne çıkardı. ABD'nin ülke liderlerine yönelik operasyonlarını göz önüne alarak bir analiz haberi oluşturan CNN International ise dikkat çeken bir yazıya imza attı.

Dinle Özetle

Hamaney öldürüldü, Maduro kaçırıldı! Trump'ın bir sonraki hedefi Kuzey Kore lideri Kim olabilir mi? Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 169

HABERİN ÖZETİ Hamaney öldürüldü, Maduro kaçırıldı! Trump'ın bir sonraki hedefi Kuzey Kore lideri Kim olabilir mi? ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi, otoriter liderlerin savunmasızlığını ortaya koyarak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD ile ilişkilerini nasıl yöneteceğine dair bir analiz konusu haline geldi. İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırıları sonucu öldürülmesi, ülkede birtakım bastırılmış çatlakları gün yüzüne çıkardı. CNN International, ABD'nin liderlere yönelik operasyonlarını analiz ederek Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun kaçırılması ve Trump'ın Küba'ya yönelik sözlerini hatırlattı. CNN'in analizinde, ABD'nin operasyonlarının otoriter liderlerin savunmasızlığını gösterdiği ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD ile diplomatik ilişkileri güçlendirmeye çalışabileceği iddia edildi. Kuzey Kore devlet medyasında ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları kınanırken, Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüyle ilgili bir bilgi yer almadı. Kuzey Kore'nin Rusya ve Çin'in müttefiklerine askeri koruma sağlayamadığı bir dönemde, Kim Jong-un'un ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek isteyebileceği öne sürüldü.

Haberde Venezeula lideri Nicolas Maduro'nun kaçırılması da hatırlatıldı. Trump'ın Küba'ya yönelik sözleri de unutulmadı. ABD Başkanı, cumartesi yaptığı açıklamada Venezuela'daki "tarihi dönüşümün" yakında Havana'da da yaşanmasını umduklarını belirterek, "Küba yolun sonunda, çok çok sonunda. Paraları yok, petrolleri yok. Uzun zamandır kötü bir rejimleri var" dedi.

''KİM'İN KARAR VERMESİ LAZIM!''

Tüm bu gelişmeler üzerine CNN, "İran ve Venezuela'dan sonra Kim Jong-un'un Trump'la nasıl başa çıkacağına karar vermesi gerekiyor" başlıklı bir yazı yayımladı.

Kuzey Kore devlet medyasında ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların kınandığı ancak Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün işlenmediği vurgulandı. Liderlerin dokunulmazlığı düşüncesi, Kuzey Kore sisteminde kilit bir rol oynadığı için böyle davranıldığı öne sürüldü. Taipei'de görev yapan kıdemli muhabir Will Ripley'in imzasını taşıyan analizde, ABD'nin operasyonlarının otoriter liderlerin savunmasızlığını gösterdiği savunuldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve kurmaylarının uluslararası sahnedeki bu gelişmeleri dikkatle inceleyip ABD'yle diplomatik ilişkileri güçlendirmeye çalışabileceği iddia edildi.

Pyongyang yönetiminin hem Kim'e dair güvenlik önlemlerinin çok güçlü olduğu hem de nükleer cephane ve yüksek menzilli füzeleriyle bu tarz saldırılara karşı caydırıcılık sağladığı hatırlatıldı.

Donald Trump'ın ilk döneminde Kim'le iki kere görüştüğü anımsatılırken bunların anlaşma sağlanmasına yetmediğinin de altı çizildi.

RUSYA İLE KUZEY KORE YAKINLIĞINA VURGU

Kuzey Kore'nin, Ukrayna'yla savaşında Moskova'ya destek verdiği belirtilirken Rusya ve Çin'in son dönemde müttefiklerine askeri koruma sağlayamadığı da vurgulandı.

Bu sebeple Kim Jong-un'un, bu ay Çin lideri Şi Cinping'le görüşmek üzere Asya'ya geçmesi beklenen Donald Trump'la görüşmek isteyebileceği ileri sürüldü.

Kuzey Kore üzerine haberler yayımlayan internet sitesi NK News'in kurucusu Chad O'Carroll şu yorumu yaptı:

''Onun yerinde olsaydım yüzeysel de kalsa bu yıl Trump'la bir şekilde görüşme yürütmenin çıkarıma olacağını güçlü bir şekilde hissederdim.''