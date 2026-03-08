Hamaney öldürüldü, Maduro kaçırıldı! Trump'ın bir sonraki hedefi Kuzey Kore lideri Kim olabilir mi?

Kategoriler
ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sırasında dini lider Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü. İran'da Hamaney'in öldürülmesi birtakım bastırılmış çatlakları gün yüzüne çıkardı. ABD'nin ülke liderlerine yönelik operasyonlarını göz önüne alarak bir analiz haberi oluşturan CNN International ise dikkat çeken bir yazıya imza attı.
Haberde Venezeula lideri Nicolas Maduro'nun kaçırılması da hatırlatıldı. Trump'ın Küba'ya yönelik sözleri de unutulmadı. ABD Başkanı, cumartesi yaptığı açıklamada Venezuela'daki "tarihi dönüşümün" yakında Havana'da da yaşanmasını umduklarını belirterek, "Küba yolun sonunda, çok çok sonunda. Paraları yok, petrolleri yok. Uzun zamandır kötü bir rejimleri var" dedi.
Tüm bu gelişmeler üzerine CNN, "İran ve Venezuela'dan sonra Kim Jong-un'un Trump'la nasıl başa çıkacağına karar vermesi gerekiyor" başlıklı bir yazı yayımladı.
Kuzey Kore devlet medyasında ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların kınandığı ancak Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün işlenmediği vurgulandı. Liderlerin dokunulmazlığı düşüncesi, Kuzey Kore sisteminde kilit bir rol oynadığı için böyle davranıldığı öne sürüldü. Taipei'de görev yapan kıdemli muhabir Will Ripley'in imzasını taşıyan analizde, ABD'nin operasyonlarının otoriter liderlerin savunmasızlığını gösterdiği savunuldu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve kurmaylarının uluslararası sahnedeki bu gelişmeleri dikkatle inceleyip ABD'yle diplomatik ilişkileri güçlendirmeye çalışabileceği iddia edildi.
Pyongyang yönetiminin hem Kim'e dair güvenlik önlemlerinin çok güçlü olduğu hem de nükleer cephane ve yüksek menzilli füzeleriyle bu tarz saldırılara karşı caydırıcılık sağladığı hatırlatıldı.
Donald Trump'ın ilk döneminde Kim'le iki kere görüştüğü anımsatılırken bunların anlaşma sağlanmasına yetmediğinin de altı çizildi.
Kuzey Kore'nin, Ukrayna'yla savaşında Moskova'ya destek verdiği belirtilirken Rusya ve Çin'in son dönemde müttefiklerine askeri koruma sağlayamadığı da vurgulandı.
Bu sebeple Kim Jong-un'un, bu ay Çin lideri Şi Cinping'le görüşmek üzere Asya'ya geçmesi beklenen Donald Trump'la görüşmek isteyebileceği ileri sürüldü.
Kuzey Kore üzerine haberler yayımlayan internet sitesi NK News'in kurucusu Chad O'Carroll şu yorumu yaptı:
''Onun yerinde olsaydım yüzeysel de kalsa bu yıl Trump'la bir şekilde görüşme yürütmenin çıkarıma olacağını güçlü bir şekilde hissederdim.''