ABD ve İsrail'in saldırıların binlerce kişi ölürken İsrailli bakan savaşı övdü: Muazzam bir nimet

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları devam ederken Tahran'da can kaybı her geçen gün artıyor. Sivillerin hayatını kaybettiği, ölüm saçan savaşa İsrail'in İskan ve İnşa Bakanı Ze'ev Elkin övgüler yağdırdı.

Elkin, İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada, asıl tartışılması gerekenin İran'ı hedefleyen saldırıların ne zaman sona ereceğinin değil nasıl uzatacakları üzerine olması gerektiğini savundu.

Bakan Elkin, "Savaşın her günü İsrail için muazzam bir nimet." ifadesini kullandı.

ABD'DE İSTİFA EDEN DİREKTÖR: ABD'Yİ İSRAİL ÇATIŞMAYA ÇEKTİ

Öte yandan ABD'de ülkesinin, İran'a saldırılarını "vicdanen destekleyemeyeceğini" belirterek istifa eden Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, "ABD'yi, İsrail'in bu çatışmanın içine çektiğini" söylemişti.

Kent, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İsrail'in harekete geçeceğini ve İran'ın buna karşılık vereceğini düşündüğü için İran'ı "acil bir tehdit" olarak nitelendirdiği açıklamasına işaret etti. Rubio'nun bu yaklaşımını hatalı bulduğunu belirten Kent, "Çünkü İran'ın provokasyon olmadan saldıracağına inanmak için hiçbir neden yoktu." demişti.