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 | Berrak Arican

ABD ve Rusya arasında gizli anlaşma! Trump'ın heyeti Moskova'ya uçtu rehineyle döndü

Rusya ve ABD arasındaki gizli anlaşma gün yüzüne çıktı. Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Moskova ile ilk temas ilişkilerde 'yeni bir sayfa' olarak yorumlandı. İki ülke arasındaki anlaşmayla Rusya'da 4 yıldır tutuklu olan ABD'li öğretmen Marc Fogel serbest bırakıldı. Trump yönetimi bu anlaşmayı 'büyük bir diplomatik zafer' olarak tanımladı.

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ABD ve Rusya arasında gizli anlaşma! Trump'ın heyeti Moskova'ya uçtu rehineyle döndü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 11:49

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Washington-Moskova arasında gerilen ipler Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla bir nebze de olsa gevşedi. ABD ve Rusya arasında savaşın ardından ilk kez önemli bir temas gerçekleşti. Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff, özel jetiyle Moskova'ya uçtu ve ABD ile Rusya arasında gizli bir anlaşma yapıldı. Bu temas önce Kremlin tarafından yalanlansa da ardından doğrulandı.

RUSYA ABD'Lİ ÖĞRETMENİ SERBEST BIRAKTI

Rusya'da 4 yıldır tutuklu bulunan ABD'li öğretmen Marc Fogel bu gizli anlaşma sayesinde serbest bırakıldı. Trump'ın elçisi Witkoff'un yürüttüğü müzakereler sonucunda serbest kalan Fogel, ülkesine döndüğünde Beyaz Saray'da Trump tarafından karşılandı. Fogel, “Şu an dünyadaki en şanslı adam benim. Orta sınıf bir öğretmendim, şimdi bir rüyanın içindeyim.” dedi.

''RUSLARIN İYİ NİYET GÖSTERGESİ''

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, Steve Witkoff ve danışmanları, Rusların iyi niyetini gösteren ve Ukrayna’daki amansız savaşı sona erdirme yolunda ilerlediğimizi kanıtlayan bir takas anlaşmasını müzakere etti” dedi.

Gizli anlaşma ise ancak Witkoff, Rus hava sahasından ayrılınca duyuruldu.

Rusya'nın Fogel'i serbest bırakması karşılığında ABD'nin ne teklif sunduğu ise açıklanmadı.

Rus avukatlar, “Fogel'in serbest bırakılması ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin düzelmesi için bir umut ışığıdır” yorumunda bulundu.

ABD, UKRAYNA'YA DA BAKANINI GÖNDERECEK

Öte yandan Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Hazine Bakanı Scott Bessent’i Ukrayna’ya göndereceğini ve burada ABD'nin, Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişimi ile savaşın sona erdirilmesini görüşeceğini belirtti.

Bessent’in bu ziyareti, Trump’ın başkan olarak göreve başlamasından bu yana bir kabine üyesinin Kiev’e yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

MARC FOGEL NEDEN TUTUKLANMIŞTI?
Fogel, 2021 yılının Ağustos ayında uyuşturucu bulundurma suçlamasıyla tutuklanmış ve 2022’de 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Biden yönetimi, geçtiğimiz Aralık ayında ABD'li öğretmeni haksız yere tutuklu olarak sınıflandırmıştı.
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Yorumlar YORUMLAR
(1 Yorum)
Fatma Aydin
08:43
Allah ikisinin de belasını versin inş
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Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
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