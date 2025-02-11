Trump'ın 'Kıyamet kopar' tehdidine Hamas 'Rehinelerin dönmesinin tek yolu' diyerek cevap verdi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı. Hamas'ın bu açıklaması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, ''Bunun kabul edilemez'' olduğunu söyledi. Trump, Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini kaydederek, "Sonra kıyamet kopsun" yorumunu yaptı.

"Hepsini geri istiyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu farklı şekilde yapabilir, ben kendi adıma söylüyorum, cumartesi saat 12.00'ye kadar gelmezlerse, burada olmazlarsa, kıyamet kopacak." değerlendirmesini yapan Trump, İsrail'in bu konudaki kararı kendilerinin vereceğini belirtti.

''REHİNELERİN DÖNMESİNİN TEK YOLU...''

Trump'ın bu sözleri üzerine Hamas'ın üst düzey liderlerinden Sami Ebu Zuhri açıklamalarda bulundu. Zuhri, Trump'ın sözlerinin "meseleleri daha da karmaşık hale getirdiğini" vurguladı ve "Trump, ortada her iki tarafın da saygı göstermesi gereken bir anlaşma olduğunu ve rehinelerin geri dönmesinin tek yolunun bu olduğunu hatırlamalı" dedi.

Ebu Zuhri "Tehdit dilinin hiçbir değeri yoktur ve meseleyi daha da karmaşık hale getirir." derken Hamas'tan bir diğer üst düzey yetkili ise Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yardım sevkiyatını geciktirmek ve engellemek yerine "anlaşmayı uygulaması" yönünde baskı yapması gerektiğini söyledi.

Yetkili açıklamasında "Hamas ve direniş grupları, ateşkesi başarıya ulaştırmak ve halkımızı korumak için tüm şartları harfiyen yerine getirmeye kararlıdır" ifadelerini kullandı.