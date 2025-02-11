Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Trump'ın 'Kıyamet kopar' tehdidine Hamas 'Rehinelerin dönmesinin tek yolu' diyerek cevap verdi

Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen esir takasının ertelendiğini duyurması üzerine ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen 'kıyamet kopar' tehdidine Hamas'tan cevap geldi. Hamas'ın üst düzey liderlerinden Sami Ebu Zuhri, 'tek yol bu' diyerek açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump'ın 'Kıyamet kopar' tehdidine Hamas 'Rehinelerin dönmesinin tek yolu' diyerek cevap verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 15:51

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı. Hamas'ın bu açıklaması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, ''Bunun kabul edilemez'' olduğunu söyledi. Trump, Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini kaydederek, "Sonra kıyamet kopsun" yorumunu yaptı.

"Hepsini geri istiyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu farklı şekilde yapabilir, ben kendi adıma söylüyorum, cumartesi saat 12.00'ye kadar gelmezlerse, burada olmazlarsa, kıyamet kopacak." değerlendirmesini yapan Trump, İsrail'in bu konudaki kararı kendilerinin vereceğini belirtti.

''REHİNELERİN DÖNMESİNİN TEK YOLU...''

Trump'ın bu sözleri üzerine Hamas'ın üst düzey liderlerinden Sami Ebu Zuhri açıklamalarda bulundu. Zuhri, Trump'ın sözlerinin "meseleleri daha da karmaşık hale getirdiğini" vurguladı ve "Trump, ortada her iki tarafın da saygı göstermesi gereken bir anlaşma olduğunu ve rehinelerin geri dönmesinin tek yolunun bu olduğunu hatırlamalı" dedi.

Ebu Zuhri "Tehdit dilinin hiçbir değeri yoktur ve meseleyi daha da karmaşık hale getirir." derken Hamas'tan bir diğer üst düzey yetkili ise Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yardım sevkiyatını geciktirmek ve engellemek yerine "anlaşmayı uygulaması" yönünde baskı yapması gerektiğini söyledi.

Yetkili açıklamasında "Hamas ve direniş grupları, ateşkesi başarıya ulaştırmak ve halkımızı korumak için tüm şartları harfiyen yerine getirmeye kararlıdır" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'nin denizaltı limana yanaştı! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un çıldırdı
Trump 'Filistinlileri Gazze'den sürgün etme' planını devreye aldı: Mısır ve Ürdün'ü de tehdit etti
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.