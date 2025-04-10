ABD ve Rusya heyetleri 2. kez İstanbul'da bu kez gündem Ukrayna değil!

ABD ve Rusya heyetleri, İstanbul'da 2. kez bir araya geldi. Heyetler bu kez büyükelçilik faaliyetlerini görüşmek üzere toplandı. Kremlin'den görüşmeye ilişkin ilk açıklama geldi. Kremlin, 'görüşmelerde Ukrayna krizinin çözülmesi görüşülmedi' dedi.

ABD ile Rusya arasında büyükelçilik faaliyetlerine ilişkin konuların ele alınacağı görüşme Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğunda bir araya geldi. Görüşmede, Rus heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, ABD heyetine ise Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık etti.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında Rus ve ABD’li heyetlerin İstanbul’da devam eden görüşmesine değindi. Peskov, açıklamasında İstanbul’daki görüşmelerin yalnızca ikili ilişkiler odaklı olduğunu söyleyerek, "Rusya Dışişleri Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı arasındaki görüşmeler ikili ilişkilerin normalleştirilmesi odaklı. Görüşmelerde Ukrayna krizinin çözülmesi ele alınmıyor" dedi.

BU KEZ GÜNDEMDE 'BÜYÜKELÇİLİK' VAR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İstanbul’da yapılacak ikinci görüşmenin yalnızca “büyükelçilik operasyonlarına” odaklanacağını, Ukrayna’nın güvenliği ya da herhangi bir siyasi veya güvenlik konusunun gündemde olmayacağını belirtmişti. Bruce, "ABD ve Rus heyetleri, ikili misyonlarımızın operasyonlarını daha da istikrara kavuşturmak için ilerleme kaydetmeye çalışmak üzere 10 Nisan'da, İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek." demişti.

İLK GÖRÜŞME DE ARNAVUTKÖY'DEYDİ

İlk olarak 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelen Rusya ve ABD heyetleri, görüşmede ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve Ukrayna’daki savaşa son verilmesi gibi başlıkları ele almıştı.

ABD ve Rusya heyetleri, büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'daki ilk görüşmeyi ise 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirmişti. Arnavutköy’deki görüşme yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.

Türkiye, hem barışa katkı sağlama hem de görüşmelere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.