Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

ABD'nin yüzde 125 gümrük vergisine karşı Çin'den ilk tepki: Bu savaşta sonuna kadar varız!

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma için kendisini aramayan Çin'e gümrük tarife oranını toplamda yüzde 125 artırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı, 'ABD'nin tarife ve ticaret savaşına sonuna kadar cevap vereceklerini' duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'nin yüzde 125 gümrük vergisine karşı Çin'den ilk tepki: Bu savaşta sonuna kadar varız!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 11:10

ABD Başkanı Donald Trump, Çin haricindeki ülkelere uygulamaya karar verdiği ek gümrük vergi tariflerini 90 gün ertelediğini, Pekin'e yönelik tarifeyi ise yüzde 104'te yüzde 125'e çıkardığını duyurdu. Trump'ın vergilerine karşılık geri adım atmayacaklarını her fırsatta dile getiren Çin'in Dışişleri Bakanlığından yapılan yeni açıklamada da benzer ifadeler yer aldı.

ABD'nin yüzde 125 gümrük vergisine karşı Çin'den ilk tepki: Bu savaşta sonuna kadar varız!

ÇİN: KAVGADAN KORKMUYORUZ!

Çin Dışişleri Bakanlığı, ''ABD bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa Çin sonuna kadar cevap verecek'' ifadelerini kullandı. Bakanlık, Çin'in ABD ile kavga etmek istemediğini ancak Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin devam etmesi halinde kavga etmekten de korkmadığını söyledi.

Bakanlık sözcüsü Lin Jian, düzenli düzenlediği basın toplantısında, "ABD davası halkın desteğini kazanamaz ve başarısızlıkla sonuçlanacaktır" dedi.

ABD'nin yüzde 125 gümrük vergisine karşı Çin'den ilk tepki: Bu savaşta sonuna kadar varız!

TRUMP: ÇİN YANLIŞ YAPIYOR

Trump, geçtiğimiz gün Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen bir etkinlikte, Çin'in gibi misilleme yapan ülkelerin yanlış yaptığını söyledi. Anlaşma yapmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ve adil olmak kaydıyla herkesle anlaşabileceklerini söyleyen Trump, "Çin Devlet Başkanı Xi gururlu bir adam. Onu çok iyi tanıyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak bunu nasıl yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar, ancak bunu çözme sürecinde anlayacaklar." dedi.

Çin'in mevcut küresel ticaret sistemini tarihte en fazla suistimal eden ülke olduğunu savunan Trump, "Birileri benim yaptığımı yapmak zorundaydı. Onları durdurmak zorundaydılar çünkü bu sürdürülebilir değildi." diye konuştu.

ABD'nin yüzde 125 gümrük vergisine karşı Çin'den ilk tepki: Bu savaşta sonuna kadar varız!

ÇİN'DEN ABD'YE MİSİLLEME

Çin'den ABD Başkanı Donald Trump'ın "karşılıklı gümrük vergisi" uygulaması ile başlayan ticaret savaşını daha da kızıştıracak bir hamle geldi. Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD mallarına 10 Nisan itibariyle uygulanacak gümrük vergisi oranının yüzde 34'ten yüzde 84'e çıkarıldığı bildirildi. Çin Ticaret Bakanlığı da 12 ABD şirketine ihracat kontrolü uygulama kararı alındığını ve 6 ABD şirketinin daha güvenilmez kuruluşlar listesine eklendiğini duyurdu.

ABD'nin yüzde 125 gümrük vergisine karşı Çin'den ilk tepki: Bu savaşta sonuna kadar varız!

''HATA ÜZERİNE HATA''

Çin Devlet Konseyi Vergi Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise Washington'un Pekin'i hedef alan gümrük vergileri eleştirilerek, "ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeler, Çin'in meşru haklarını ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal eden ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine ciddi şekilde zarar veren hata üzerine hata niteliğinde bir uygulamadır" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD, Çin'i bitirmeyi kafasına koydu: Panama Kanalı'nı geri alacağız
Çin Trump'ın vergi kararını sansürlemeye başladı! Sosyal medyada vergiyi yazmak yasaklandı

Sıkça Sorulan Sorular

ABD'nin yeni gümrük vergileri listesinde hangi ülke yer almıyor?
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.