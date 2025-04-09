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 | Berrak Arican

ABD, Çin'i bitirmeyi kafasına koydu: Panama Kanalı'nı geri alacağız

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama ziyaretinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ticaret savaşları devam ederken Hegseth, ''Panama Kanalı'nı da Çin'den alacağız'' dedi.

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ABD, Çin'i bitirmeyi kafasına koydu: Panama Kanalı'nı geri alacağız
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 12:17

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama Kanalı çevresindeki güvenlik işbirliğini görüşmek üzere Panamalı yetkililerle temaslarda bulunmak üzere Panama’ya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Hegseth, Panama Kanalı’nın Çin etkisinden “geri alınacağını” söyledi. Panama ile güvenlik işbirliğinin derinleştirileceğini belirten Hegseth, Çin'in ticari ilişkileri istihbarat faaliyetlerine dönüştürmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

ABD, Çin'i bitirmeyi kafasına koydu: Panama Kanalı'nı geri alacağız

''PANAMA KANALI'NI GERİ ALACAĞIZ''

ABD'nin finansal desteğiyle yenilenen bir iskele üzerinde açıklama yapan Bakan Hegseth, ''Çin bu kanalı inşa etmedi. Çin bu kanalı işletmiyor ve Çin bu kanalı silaha dönüştüremeyecek. Panama’nın liderliğinde, birlikte bu kanalı koruyacak ve tüm uluslara açık tutacağız. Birlikte Panama Kanalı’nı Çin’in etkisinden geri alacağız” dedi.

Seneler sonra Panama'yı ziyaret eden ilk ABD Savunma Bakanı olan Hegseth, Black Hawk helikopteriyle kanalın üzerinden uçarak havadan kontrollerini de gerçekleştirdi.

ABD, Çin'i bitirmeyi kafasına koydu: Panama Kanalı'nı geri alacağız

''PANAMA'NIN LİDERLİĞİNDE'' İFADESİ

Bakan Hegseth'in açıklamasındaki 'Panama'nın liderliğindeki' ifadesi ise dikkat çekti. Hegseth'in bu ifadeyi bilerek kullandığı, Panama halkının rahatlaması için seçilmiş bir ifade olduğu öne sürüldü. Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Panama Kanalı'nı geri alıp ABD toprağı yapacağını söylemesinin aksine daha güven verici konuştu.

ABD, Çin'i bitirmeyi kafasına koydu: Panama Kanalı'nı geri alacağız

TRUMP'IN 'PANAMA' SÖZLERİ

Donald Trump, Panama'yı, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu arasındaki geçişi sağlayan Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı ücret talep etmekle suçlayarak, Panama Kanalı üzerindeki ABD kontrolünü yeniden tesis etme tehdidinde bulunmuştu.

ABD, Çin'i bitirmeyi kafasına koydu: Panama Kanalı'nı geri alacağız

Arizona eyaletinde destekçilerinden oluşan bir kalabalığa seslenen Trump, kanalın “yanlış ellere” geçmesine izin vermeyeceğini söylemiş ve Çin'in kanal üzerindeki potansiyel etkisi konusunda uyarıda bulunmuştu.

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ETİKETLER
#çin
#donald trump
#abd
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#ticaret
#güvenlik
#işbirliği
#Panama Kanalı
#Pete Hegseth
#Dünya
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