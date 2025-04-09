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 | Berrak Arican

Trump ticaret savaşını kızıştırıyor: İlaç ithalatına da 'büyük' tarife kapıda! Küfürlü yalakalık iması da olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump yeni gümrük vergi tarifelerinin ardından yakında ilaç ithalatına da 'büyük' tarifelerin uygulanacağını duyurdu. Amacının ise diğer ülkelerdeki ilaç firmalarının tesislerini ABD'ye taşımaları olduğunu söyledi. Trump'ın diğer ülkelerin 'yalakalık' yaptığını küfürlü bir şekilde ifade etmesi ise herkesi şoke etti.

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Trump ticaret savaşını kızıştırıyor: İlaç ithalatına da 'büyük' tarife kapıda! Küfürlü yalakalık iması da olay oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 12:09

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da açıklanan tarifelerin ardından yakın zamanda ilaç ithalatına da geleceğini açıkladı. Cumhuriyetçi Ulusal Kongre Komitesinde konuşan ABD lideri, bu sayede diğer ülkelerdeki ilaç firmalarının tesislerini ABD'ye taşıyacağını öne sürdü.

Trump, ilaç firmalarına ilişkin, "Bunu duydukları zaman Çin'i terk edecekler. Diğer yerleri terk edecekler çünkü satış yapmak zorundalar. Ürünlerinin çoğu burada satılıyor." ifadelerini kullandı.

Trump ticaret savaşını kızıştırıyor: İlaç ithalatına da 'büyük' tarife kapıda! Küfürlü yalakalık iması da olay oldu

KÜFÜRLÜ YALAKALIK İMASI

Trump ayrıca tarifeler nedeniyle müzakere yapmak isteyen ülke liderlerini eleştirdi. Bazı ülke liderlerinin kendisine yalvardığını iddia eden Trump, bu kişilerin "Lütfen, lütfen efendim anlaşmaya varalım. Her şeyi yaparım efendim." dediklerini öne sürdü.

Trump, küfürlü bir ifade kullanarak bu ülkelerin kendisine "yalakalık yaptığı" iddiasında bulundu.

Trump ticaret savaşını kızıştırıyor: İlaç ithalatına da 'büyük' tarife kapıda! Küfürlü yalakalık iması da olay oldu

ÇİN'E YÜZDE 104'LÜK TARİFE

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı gümrük vergileri resmen yürürlüğe girdi. Trump’ın Çin’e uygulanacağını açıkladığı yüzde 50’lik son ek gümrük vergisinin de hayata geçmesiyle ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergilerinin toplam oranı yüzde 104’e ulaştı.

Trump ticaret savaşını kızıştırıyor: İlaç ithalatına da 'büyük' tarife kapıda! Küfürlü yalakalık iması da olay oldu

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİ TARİFELERİ

Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Çin, ABD ile anlaşma yapmak istedi mi?
Çin ve Güney Kore, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine ortak cevap verme konusunda anlaştıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise Çin'in yeni yüksek tarifeler için son tarihin yaklaştığını hatırlattı. Trump, ''Bir anlaşma yapmak istediklerini söylüyorlar fakat Pekin henüz ABD ile temasa geçmedi'' dedi.
ETİKETLER
#çin
#donald trump
#gümrük vergisi
#tarifeler
#Ticaret Savaşı
#Ilaç Ithalatı
#Dünya
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