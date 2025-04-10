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 | Berrak Arican

Küresel ısınmaya inanmayan Trump 'güzel saçlarına iyi bakmak için' su tasarrufu kısıtlamalarını kaldırdı

Küresel ısınmayı inkar eden ABD Başkanı Donald Trump tamda bu yönce bir karar alarak, su tasarrufu kısıtlamalarını kaldıran kararnameye imza attı. Trump, "Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Küresel ısınmaya inanmayan Trump 'güzel saçlarına iyi bakmak için' su tasarrufu kısıtlamalarını kaldırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 10:36

ABD Başkanı Donald Trump ilk başkanlık dönemindeki politikasından vazgeçmedi. Küresel ısınmayı inkar eden ve Amerikan ekonomisine zarar verdiğini düşünen Trump, son imzaladığı kararnameyle su tasarrufu kısıtlamalarını kaldırdı. "Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapmak" için imza attığını öne süren Trump, eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden dönemlerinde alınan ve yıllardır eleştirdiği düşük su basıncı kararını tersine çevirdi.

Küresel ısınmaya inanmayan Trump 'güzel saçlarına iyi bakmak için' su tasarrufu kısıtlamalarını kaldırdı

SU BASINCI ARTACAK

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, kararnameyle piyasadaki duş başlıklarında su basıncını dakikada 9,5 litreyle sınırlayan düzenlemenin kaldırılacağı, ayrıca tuvaletler ve bulaşık makineleri gibi su kullanan cihazlardaki kısıtlamaların da iptal edileceği duyuruldu.

Açıklamada, "Obama-Biden döneminin su basıncı savaşına son vererek Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapacağız." ifadesine yer verildi.

Küresel ısınmaya inanmayan Trump 'güzel saçlarına iyi bakmak için' su tasarrufu kısıtlamalarını kaldırdı

''DUŞTA 15 DK GEÇİRMEK ZORUNDA KALIYORUM''

Trump da imza törenindeki konuşmasında, "Güzel saçlarıma iyi bakmak için güzel bir duş almayı seviyorum." diyerek bu düzenlemeler nedeniyle duşta 15 dakika geçirmek zorunda kaldığını ve bunun saçma olduğunu söyledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD halkı küresel ısınma hakkında ne düşünüyor?
Yale Üniversitesinin yakın zamanda bu konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yaptığını aktaran Marlon, "Araştırma, her 10 ABD vatandaşından 7’sinin iklim değişikliğine inandığını ortaya koydu. Bunun yanı sıra katılımcıların neredeyse yarısı iklim krizinin insan kaynaklı olduğunu düşünüyor ve bu konuda endişeli olduklarını söylüyor." dedi.
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