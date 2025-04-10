Küresel ısınmaya inanmayan Trump 'güzel saçlarına iyi bakmak için' su tasarrufu kısıtlamalarını kaldırdı

Küresel ısınmayı inkar eden ABD Başkanı Donald Trump tamda bu yönce bir karar alarak, su tasarrufu kısıtlamalarını kaldıran kararnameye imza attı. Trump, "Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ilk başkanlık dönemindeki politikasından vazgeçmedi. Küresel ısınmayı inkar eden ve Amerikan ekonomisine zarar verdiğini düşünen Trump, son imzaladığı kararnameyle su tasarrufu kısıtlamalarını kaldırdı. "Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapmak" için imza attığını öne süren Trump, eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden dönemlerinde alınan ve yıllardır eleştirdiği düşük su basıncı kararını tersine çevirdi.

SU BASINCI ARTACAK

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, kararnameyle piyasadaki duş başlıklarında su basıncını dakikada 9,5 litreyle sınırlayan düzenlemenin kaldırılacağı, ayrıca tuvaletler ve bulaşık makineleri gibi su kullanan cihazlardaki kısıtlamaların da iptal edileceği duyuruldu.

Açıklamada, "Obama-Biden döneminin su basıncı savaşına son vererek Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapacağız." ifadesine yer verildi.

''DUŞTA 15 DK GEÇİRMEK ZORUNDA KALIYORUM''

Trump da imza törenindeki konuşmasında, "Güzel saçlarıma iyi bakmak için güzel bir duş almayı seviyorum." diyerek bu düzenlemeler nedeniyle duşta 15 dakika geçirmek zorunda kaldığını ve bunun saçma olduğunu söyledi.