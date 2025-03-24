ABD ve Rusya heyetleri yeniden bir arada: Ukrayna'da barış gücü meselesi masada

ABD ve Rusya, Ukrayna'daki savaşın son bulması için bir kez daha bir araya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da heyetlerin görüşmeleri başladı. Görüşmede, Ukrayna'da barış gücü konusu ele alınacak.

ABD'de yeniden Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber Moskova ve Washington arasında yeni bir sayfa açıldı. Seneler sonra ABD ve Rusya heyetleri bir kez daha bir araya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ukrayna’daki savaşın çözüm yollarını görüşmek üzere ABD ve Rusya arasında müzakereler başladı.

ABD VE RUS HEYETLERİ BİR ARADA

Görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ile Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktör Danışmanı Sergey Beseda liderlik ediyor.

Öte yandan, ABD heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Michael Anton’un başkanlığında olacağı ve ek olarak ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un yardımcıları ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’un da heyette yer almasının beklendiği ifade edildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya ile ABD uzmanları arasındaki istişare toplantısının 24 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşeceğini bildirmişti.

UKRAYNA'DA BARIŞ GÜCÜ OLACAK MI?

Riyad'da bulunan Ritz-Carlton Otel'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması, Karadeniz bölgesinde çatışmaların durması, ateşkes için atılacak adımların yanı sıra barış gücü konusu ele alınacak.

30 GÜNLÜK KISMİ ATEŞKES ANLAŞMASI

Beyaz Saray ve Kremlin, Trump ve Putin arasındaki uzun bir telefon görüşmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında enerji ve altyapı hedefleriyle sınırlı bir ateşkes konusunda anlaşmıştı.

Beyaz Saray atılan adımı, Karadeniz'de bir deniz ateşkesi ve çatışmalara tam ve kalıcı bir son vermeyi umduğu "barışa doğru bir hareketin" ilk adımı olarak tanımlamıştı.

Beyaz Saray, bu adımlarla ilgili müzakerelerin "derhal başlayacağını" söylemişti.