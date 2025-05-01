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 | Yusuf Özgür Bülbül

ABD ve Ukrayna arasında tarihi karar: Değerli Madenler Anlaşması yürürlükte!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ukrayna ile "Değerli Madenler Anlaşması"nın imzalandığını duyurdu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu anlaşmayı "tarihi" olarak nitelendirerek, "Bu anlaşma, Rusya'ya Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve refah içinde bir Ukrayna'yı temel alan bir barış sürecine olan bağlılığını net bir şekilde göstermektedir" dedi. İşte detaylar…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 04:16
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 04:19

Uzun süredir beklenen ABD-Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması nihayet hayata geçti. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, anlaşma, ABD'nin Ukrayna'nın değerli maden kaynaklarına erişimini hedefleyen "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu"nun kurulmasını öngörüyor.

“TARİHİ” ANLAŞMA TAMAM!

Anlaşmayı "tarihi" olarak niteleyen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Bu anlaşma Rusya'ya Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna'yı merkeze alan bir barış sürecine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir" açıklamasında bulundu.

ABD ve Ukrayna arasında tarihi karar: Değerli Madenler Anlaşması yürürlükte!

“ORTAKLIK” VURGUSU

Anlaşmanın ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko tarafından Washington’da imzalandığı bildirildi. Anlaşmanın iki ülkeye de fayda sağlayacağı vurgulanan açıklamada, "Rusya'nın işgalinden bu yana ABD halkının Ukrayna'nın savunmasına sağladığı önemli mali desteğin tanınması amacıyla kurulan bu ekonomik ortaklık, iki ülkenin işbirliği içinde çalışmasını ve birlikte yatırım yapmasını mümkün kılarak, ortak varlıklarımızın, yeteneklerimizin ve kapasitemizin Ukrayna’nın ekonomik toparlanmasını hızlandırmasını sağlayacak" denildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, anlaşmanın imzalanmasına yönelik çabalarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ederek, "Başkan Trump'ın kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik yorulmak bilmeyen çabaları sayesinde, ABD ile Ukrayna arasında ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu'nu kuran tarihi ekonomik ortaklık anlaşmasının imzalandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" açıklamasında bulundu.

ABD ve Ukrayna arasında tarihi karar: Değerli Madenler Anlaşması yürürlükte!

“UKRAYNA'DA KALICI BARIŞ VE REFAH İSTİYORUZ”

"Başkan'ın da söylediği gibi, ABD bu acımasız ve anlamsız savaşın sona erdirilmesine yardımcı olmaya kararlıdır" diyen Bessent, "Bu anlaşma Rusya'ya, Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna'yı merkeze alan bir barış sürecine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir. Başkan Trump, Amerikan halkı ile Ukrayna halkı arasındaki bu ortaklığı, her iki tarafın da Ukrayna'da kalıcı barış ve refaha olan bağlılığını göstermek için tasarlamıştır" ifadelerini kullandı.

Bessent, "Açıkça ifade etmek gerekirse, Rusya’nın savaş makinesini finanse eden ya da ona tedarik sağlayan hiçbir devlet ya da kişinin Ukrayna'nın yeniden inşasından faydalanmasına izin verilmeyecektir" dedi.

ABD ve Ukrayna arasında tarihi karar: Değerli Madenler Anlaşması yürürlükte!

ABD ve Ukrayna, Ukrayna'daki maden kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin ilk adım olarak 18 Nisan'da yayınlanan bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Memorandumda, tarafların 26 Nisan'a kadar görüşmeleri tamamlamayı ve anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede imzalamayı hedefledikleri belirtilmişti. Ukrayna hükümet kaynaklarından yapılan çok açıklamada süreçte sona yaklaşıldığı belirtilerek Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko'nun anlaşmayı imzalamak üzere ABD'ye geldiği aktarılmıştı.

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