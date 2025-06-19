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 | Onur Kaya

ABD vizesi için yeni şart! Bunu yapmayan alamayacak

Yabancı öğrenciler için geçen ay vize görüşmelerini askıya alan ABD, başvuruları yeniden başlatma kararı aldı. Ancak ABD'ye vize başvurusu için yeni bir şart getirildi.

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ABD vizesi için yeni şart! Bunu yapmayan alamayacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 06:00
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 06:10

ABD Dışişleri Bakanlığı, yabancı öğrenciler için askıya alınan vize başvurularını tekrar başlattı. Yeni şartı yerine getirmeyenlere vize verilmeyecek.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA İNCELEME

ABD haber sitesi Politico'nun ulaştığı duyuruya göre, yabancı öğrenciler için durdurulan vize başvuruları yeniden açıldı, bununla birlikte başvuru sahiplerinden sosyal medya hesaplarının erişime açık tutmaları şartı getirildi.

ABD vizesi için yeni şart! Bunu yapmayan alamayacak

Bakanlığın büyükelçilik ve konsolosluklara gönderdiği duyuruda, "siyasi aktivizm geçmişi gösteren başvuru sahiplerini" işaretlemeleri ve "ABD'de bu tür faaliyetlere devam etme olasılıklarını göz önünde bulundurmaları" talimatı verildi.

ABD DÜŞMANLARI AYIKLANACAK

Duyuruda konsolosluk görevlilerinden, başvuranların internet paylaşımlarında "ABD'nin vatandaşlarına, kültürüne, hükümetine, kurumlarına veya kuruluş ilkelerine yönelik herhangi bir düşmanlık belirtisi" olup olmadığının incelenmesi istendi.

ABD vizesi için yeni şart! Bunu yapmayan alamayacak

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerinden ayrıca, başvuru yapanların ABD ulusal güvenliğine yönelik tehdit oluşturma, Hamas ile bağlantı ve antisemitik taciz gibi konularla ilgili durumlarının irdelenmesini talep etti.

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Bakanlığın duyurusunda, başvurularda incelenmesi gerekli alanla ilgili kullanılan “çevrim içi varlık” ifadesi, sosyal medya etkinliğinden daha fazlası olarak tanımlanırken, yasal ve düzenleyici ticari bilgi ile analizlerin küresel sağlayıcısı olarak hizmet veren LexisNexis dahil veri tabanlarındaki bilgileri de içeriyor.

ABD vizesi için yeni şart! Bunu yapmayan alamayacak

GEÇEN AY VİZE RANDEVULARI DURDURULMUŞTU

POLITICO, mayıs ayında, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun tüm büyükelçilik ve konsolosluk birimlerine, mevcut başvurularla ilgili "daha fazla sosyal medya bilgisi toplanıncaya kadar" öğrenci vizeleri için yeni randevu tarihi oluşturmayı durdurma talimatı verdiği bilgisini paylaşmıştı.

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