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 | Berkay Alptekin

ABD vizesinde yeni dönem! Bunlara kesinlikle dikkat edin

ABD vizesi almak isteyenler bugünden itibaren yeni sistemi kullanarak başvuru yapabilecek. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulundu.

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ABD vizesinde yeni dönem! Bunlara kesinlikle dikkat edin
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 09:23

ABD vizesi alacaklar için yeni bir dönem başladı. 30 Mayıs Cuma'dan (bugün) itibaren ABD vizesi için başvurular yeni bir platform üzerinden yapılacak.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"30 Mayıs 2025‘ten itibaren ustraveldocs.com adlı yeni bir vize randevu planlama platformuna geçiyoruz. Bu platform şunlara daha iyi erişim sağlayacak: Vize başvuru bilgileri, randevu planlama ve değişiklikler, ücret ödemeleri, belge teslim hizmetleri."

EN AZ 2 GÜN ÖNCE PROFİL OLUŞTURUN

Açıklamada şu uyarılarda da bulunuldu:

"Yeni sistem kaydı olanlar: Vize görüşmenizden en az 2 gün önce ustraveldocs.com adresinden bir profil oluşturun.

Eski sistem kullanıcıları: Daha önce ais.usvisa-info.com kullandıysanız, yeni platformdaki eski kullanıcı talimatlarını takip edin.

30 Mayıs ve sonrası için randevusu olanlar: Önceden ödeme yapmış ve randevu almış olanlar dahil, tüm başvuru sahiplerinin yeni platforma kaydolması gerekmektedir."

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ETİKETLER
#Abd Vizesi
#Ustraveldocs.com
#Vize Başvurusu
#Randevu Planlama
#Vize Ücretleri
#Vize Belgeleri
#Dünya
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