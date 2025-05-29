Athena grubu vize alamadı, Londra konserleri iptal oldu

Athena grubunun Londra'da vereceği konser iptal edildi. Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, grup üyelerinden bazılarının vize onay sürecinin tamamlanmaması nedeniyle konser ertelendi.

ATHENA GRUBU VİZEYE TAKILDI

Yapılan açıklamada; "Bu Cumartesi gerçekleşmesi planlanan Athena konserinin ertelendiğini üzülerek bildiriyoruz. Gerekli tüm belgeler eksiksiz ve zamanında teslim edilmiş olmasına rağmen, İstanbul’daki İngiltere Konsolosluğu’nun aracı kurumu, talihsiz bir sistemsel sorun nedeniyle oluşan yoğunluk sebebiyle grup başvurumuzu, son dakikaya kadar beklememize ve İngiltere Konsolosluğu’nun acil işlem çağrısına rağmen, ne yazık ki işleme almamıştır." ifadelerine yer verildi.

Athena konseri 16 Ocak 2025 tarihine ertelenirken, "Konsere katılmayı planlayan tüm arkadaşlarımızdan içtenlikle özür diliyoruz. Electric Ballroom’un 2025 yılı programı son derece yoğun olduğundan, uygun bir tarih belirlemek mümkün olmamıştır. Bu nedenle konserin yeni tarihi 16 Ocak 2026 olarak belirlenmiştir. Tüm biletler geçerliliğini koruyacaktır. Ancak dileyenler biletlerini iade edebilecektir. Bilet iadesiyle ilgili detaylı bilgilendirme en kısa sürede paylaşılacaktır. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz" denildi.