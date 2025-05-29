Ata Demirer pazarcıyla kavga etti! O soruyu soracağına bin pişman oldu

Uzun süredir ekrandan uzak olan Ata Demirer, verdiği kilolarla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ata Demirer, son olarak pazarcı ile yaşadığı tartışmayı anlattı.

ATA DEMİRER YER SORUCAĞINA PİŞMAN OLDU

Sosyal medya hesabında fırının yerini sorduğu esnafla gerginlik yaşadığını belirten Ata Demirer, "Selamın Aleyküm günaydın bu yakınlarda fırın var mı abi? ..sana ne lazım ki? —ekmek ..bakkal var şurda orda var ekmek —peki fırın var mı? Beyaz ekmek dokunuyor bana (Birden agresifleşti) -olsa ben seni yönlendiririm bakkal var diyosam demek ki FIRIN YOK!!! —sakin ol ya tamam .. Bu diyalog sabah perşembe pazarında bir esnafla benim aramda yaşandı! Muhtemelen şapka falan filan beni tanımadı ama üzücü olanı da bu zaten ,artık kimsenin eski hali yok devir şiddet devri tahammülsüzlük devri! Siz siz olun sokakta kimseyle tartışmayın tamamen piyango" dedi.

ATA DEMİRER 30 KİLO VERDİ

2,5 yılda 30 kilo veren Demirer, nasıl kilo verdiğinin sırrını açıkladı. “Düzgün beslendim, spor yaptım. 2,5 yılda 30 kilo verdim.” diyen Ata Demirer, bol yürüyüş yaparak düzenini korumaya çalışıyor.