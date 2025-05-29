Oyuncu İlker Aksum kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Görenler 'Aynı babası' yorumları yaptı

Son olarak Siyah Kalp dizisinin çekimlerine devam eden İlker Aksum, şubat ayında dünyaya gelen kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Lila'yı görenler "Tıpkı babası" demekten kendilerini alamadı.

Bizim Yenge, Sen de Gitme, 20 Dakika, Tatar Ramazan, Yeşil Deniz ve Yabancı Damat gibi dizilerde rol alan ilker Ayrık, 2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile evlendi. Geçtiğimiz aylarda babalık heyecanı yaşayan İlker Aksum, kızının yüzünü ilk kez gösterdi.

İLKER AKSUM KIZININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

Uzun süredir Siyah Kalp dizisi için Kapadokya'da bulunan İlker Aksum, ailesini de yanına taşıdı. Eşi ve kızı Lila ile birlikte Kapadokya'daki çekimleri biter bitmez Bodrum'a tatile giden İlker Aksum'dan şaşırtan bir hamle geldi.

Kızının yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaşan İlker Aksum'a çok sayıda mesaj geldi. "Tıpkı babası", "Annesi üzgünüm. Babaya benziyor" gibi yorumlar yapıldı.