Mauro Icardi ile China Suarez Ayasofya'ya gitmeden ayrılmadı! Görüntülerine beğeni yağdı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için sevgilisi China Suarez ile İstanbul'a gelen Mauro Icardi, son paylaşımlarıyla gönülleri fethetti. Yarımada'ya giden Mauro Icardi, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılmasının ardından yeni kaptan olan Mauro Icardi, yaz döneminin sonunda kamp hazırlıklarına ağırlık verecek. Galatasaray şampiyonluğunu kutlamak için İstanbul'a gelen Icardi, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.

MAURO ICARDI İLE CHINA SUAREZ AYASOFYA'YI ZİYARET ETMEDEN AYRILMADI

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun uzun bir bölümünde forma giymeyen Icardi, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarının öne çıkan isimlerinden biri oldu. China Suarez ile birlikte Ayasofya'ya giden Mauro Icardi, ziyaretinin ardından ülkesi Arjantin'e döndü.

Icardi ile birlikte sezon içinde İstanbul'a gelen ve İstanbul'u ziyaret eden China Suarez, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında da Arjantinli yıldız ile birlikte sahneye çıkmıştı.