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 | Dilek Ulusan

Harika Avcı'nın ev sahibi her şeyi anlattı! Akrabalarının yaptıkları ağızları açık bıraktı

Bir döneme damga vuran sanatçı Harika Avcı'nın sağlık sorunlarıyla boğuştuğu ve bu süreçte kimseyle görüşmediği iddia edildi. Sessizliğini bozan Harika Avcı'nın ev sahibi, "Hayatından endişe duyuyoruz yardıma ihtiyacı var" dedi.

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Harika Avcı'nın ev sahibi her şeyi anlattı! Akrabalarının yaptıkları ağızları açık bıraktı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 16:19

Yeşilçam oyuncusu Harika Avcı'nın, uzun süredir evinden dışarı çıkmadığı ve sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Bir süre önce kapısı kırılan Harika Avcı'nın ev sahibi konuştu. Ev sahibinin sözleri gündem oldu.

HARİKA AVCI'NIN EV SAHİBİ İLK KEZ KONUŞTU

Sağlık problemi yaşayan Harika Avcı'nın kapısına gelen ev sahibine bile kapıyı açmadığı ve saksı fırlattığı iddia edilmişti. Kendisinden haber alınamayan Harika Avcı hakkında ilk kez konuşan ev sahibi, tüm gerçekleri anlattı.

Harika Avcı'nın ev sahibi her şeyi anlattı! Akrabalarının yaptıkları ağızları açık bıraktı

Harika Avcı’nın ev sahibi Cebrail Şık, "Yaklaşık 5 yıldır kendisiyle iletişim kurmak, yardımcı olmak isteyen yakın çevresi ve sanatçı dostlarından hiç kimse yok. Hiç kimse de arayıp destek olmuyor. Harika Avcı vefat ettiğinde onun şarkılarının telif haklarını almak için gelenler bile oldu." Yani ziyaretine ayda yılda bir gelenler, şarkılarının telif haklarının peşindeler. Bana sanatçının telif haklarını almamı teklif edenler de oldu. Ben insanlık görevimi yapıyorum. Evimde ömür boyu oturabilir. Birçok sanatçı dostunun yapamadığını ben yapıyorum." dedi.

Harika Avcı'nın ev sahibi her şeyi anlattı! Akrabalarının yaptıkları ağızları açık bıraktı
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Sıkça Sorulan Sorular

HARİKA AVCI NE HASTASI?
2 Şubat 1960 İzmir doğumlu Harika Avcı, Yeşilçam'da sayısız filmde kameralar karşısına çıktı. "Karaciğerim bitti" diyen Harika Avcı'nın tedaviyi de reddettiği iddia edildi.
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