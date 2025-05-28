Açıklamalarıyla çok konuşulan sunucu Ece Erken, canlı yayında dikkat çeken iddialarda bulundu. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Ece Erken, Fikret Orman ve Esra Erol hakkındaki sözleriyle sosyal medyayı salladı.

Küçük yaşlardan itibaren ekranda olan ece Erken, son olarak Gel Konuşalım programında sunucu olarak ekranda yer alıyor. Son canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ece Erken, 'Fikret Orman'ın bana yaptığı... Hemen açıklıyorum' diyerek peş peşe itiraflarda bulundu.

ECE ERKEN'DEN FİKRET ORMAN VE ESRA EROL HAKKINDA GÜNDEM OLACAK SÖZLER

Ece Erken 'Fikret Orman ile Esra Erol2u hedefe alarak, "Fikret Orman'ın bana yaptığı... Hemen açıklıyorum' diyerek peş peşe itiraflarda bulundu. Erken, Orman'ın kendisine Beşiktaş'ın özel gecesi için sunuculuk teklif ettiğini ve daha sonra o geceyi Esra Erol'un sunduğunu iddia etti.

Ece Erken; "Eymen'in doğum gününde Esra Erol ile Fikret Orman'ı tanıştırdım. Bir anda o geceyi Esra sundu. Bana haber bile verilmedi. Ben o geceyi boş bırakmıştım. Benim kadar da fanatik Beşiktaşlı birine sundurmadı. Açıklama bile yapmadı. Bu karakter meselesi...' diyerek isyan etti.