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 | Berrak Arican

ABD vizesine Gazze ambargosu! Sosyal medya hesapları incelenecek

ABD'de Donald Trump yönetiminin yeni kararına göre, 1 Ocak 2007 ve sonrasında Gazze'ye gitmiş kişilerin ABD'ye vize başvurusunda sosyal medya hesapları incelenecek. Hatta ABD vizesi olup, Filistin topraklarında bulunan kişiler de incelemeye maruz kalacak ve vizeleri iptal edilebilecek.

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ABD vizesine Gazze ambargosu! Sosyal medya hesapları incelenecek
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 11:57

İsrail destekçisi ABD, Filistin'de bulunmuş, ABD vizesi olan kişileri yakın markaja aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzalı resmi bir iç yazışmasına göre, 1 Ocak 2007 ve sonrasındaki tarihlerde Gazze'ye gitmiş kişilerin ABD'ye vize başvurusu sırasında sosyal medya hesapları incelenecek.

ABD vizesine Gazze ambargosu! Sosyal medya hesapları incelenecek

NEREDEYSE HERKESİ KAPSAYACAK

Bu karar ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzlerce vizeyi iptal etmesinin ardından alındı. Kara, yabancı uyruklu gezginlere yönelik taramaların sıkılaştırılması ve vize prosedürlerinin zorlaştırılması yönünde son hamlenin bir parçası olarak değerlendirildi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, sosyal medya taramalarına göçmen olan ve olmayan tüm vizeler dahil. Ayrıca sivil toplum örgütü çalışanlarının yanı sıra, resmi veya diplomatik bir görevle Filistin topraklarında herhangi bir süre boyunca bulunan kişileri de kapsayacak.

ABD vizesine Gazze ambargosu! Sosyal medya hesapları incelenecek

ALINAN VİZELER İPTAL EDİLEBİLİR

Öte yandan Bakan Rubio'nun 17 Nisan'da imzaladığı karara göre şimdiye kadar 300'den fazla vizenin iptal edilmiş olabileceği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, ABD'ye seyahat etmeyi planlayan herkesin kapsamlı bir kurumlar arası güvenlik incelemesinden geçeceğini söyleyerek,"Trump yönetimi, vize sürecimiz boyunca ulusal güvenlik ve kamu emniyetinin en yüksek standartlarını koruyarak ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumaya odaklandı. Tüm vize başvuruları sıkı şekilde incelenecek. Güvenlik incelemesi, her başvuru anından itibaren vizenin karara bağlanmasına ve sonrasında verilen her vizenin geçerlilik süresi boyunca, kişinin ABD'ye seyahat etmeye uygunluğunu sağladığına emin olmak için incelenmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

ABD vizesine Gazze ambargosu! Sosyal medya hesapları incelenecek
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Sıkça Sorulan Sorular

ABD'de öğrencilerin vizesi neden iptal ediliyor?
ABD'de 600’den fazla uluslararası öğrenci ve yeni mezunun öğrenci vizeleri iptal edildi veya göçmenlik statüleri değiştirildi. Bazı vakaların İsrail karşıtı eylemlere katılım nedeniyle gerçekleştiği, diğerlerinin ise “küçük suçlarla” bağlantılı olduğu açıklandı.
ETİKETLER
#abd
#gazze
#İsrail
#filistin
#vize
#güvenlik
#sosyal-medya
#donald-trump
#Vize Iptali
#Dünya
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