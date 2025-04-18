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 | Berrak Arican

Trump'ın son imzası 4 milyondan fazla insanın hayatını riske attı! Ölümler 10 milyonu da bulabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın dış yardımları kısması 4 milyondan fazla insanın hayatını riske attı. 2030 yılına kadar bitmesi beklenen AIDS salgınının sonunun gelmesi geciktirildi ve milyonlarca insanın hayatı riske girdi.

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Trump'ın son imzası 4 milyondan fazla insanın hayatını riske attı! Ölümler 10 milyonu da bulabilir
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 11:17

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin diğer ülkeler tarafından soyulduğunu düşünmesiyle başlattığı 'Önce Amerika' yaklaşımı dış yardımları sonlandırdı. Trump, imzaladığı kararnameyle 90 gün boyunca neredeyse tüm dış yardımları dondurdu ve milyonlarca insanın hayatını riske attı.

Trump'ın son imzası 4 milyondan fazla insanın hayatını riske attı! Ölümler 10 milyonu da bulabilir

ÖLÜMLER 10 MİLYONA KADAR ÇIKABİLİR

Trump'ın verdiği bu kararla 2030 yılında son bulması beklenen AIDS salgınının öngörülen sonu geciktirildi. Birleşmiş Milletler (BM) AIDS'e Karşı Mücadele Örgütü'nün (UNAIDS) tahminlerine göre, fonlar yeniden sağlanmazsa önümüzdeki beş yıl içinde AIDS'e bağlı ölümlerin sayısı 6 milyondan 10 milyona çıkabilir.

BM, geçtiğimiz yıl AIDS salgınının 10 yıla kadar sona erebileceğini, yeni enfeksiyonlarda ve ölümlerde yüzde 90 oranında azalma olabileceğini açıkladı. Fakat Trump'ın kararı dünya çapında milyonlarca insanın hayatını etkiledi.

Trump'ın son imzası 4 milyondan fazla insanın hayatını riske attı! Ölümler 10 milyonu da bulabilir

''DEVAM ETSE DE ZAMANLA BİTMELİ''

The Independent'ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yardımın devam etmesini istediğini ancak zamanla küçülmesi gerektiğini söyledi. Hamile kadınlar ve yeni anneler de dahil olmak üzere sınırlı hizmetlere çalışmaya devam edebilecekleri ifade edildi.

Trump'ın son imzası 4 milyondan fazla insanın hayatını riske attı! Ölümler 10 milyonu da bulabilir

HER GÜN 2 BİN 300 YENİ HASTA

UNAIDS'in başkan yardımcısı Angeli Achrekar, "Her gün 2 bin 300 yeni enfeksiyondan bahsediyoruz, bu sayıya devam edersek AIDS'in sonuna ulaşmamız mümkün değil. Bu yeni enfeksiyon sayılarıyla musluğu kapatamayız." dedi.

PEPFAR'ın ulusal HIV harcamalarının en az yüzde 60 ve yüzde 70'ini finanse ettiği iki ülke olan Zimbabve ve Uganda'da sağlık çalışanları malzemelerin azaldığını, kliniklerin kapandığını, devlet hastanelerinin hastaları geri çevirmek zorunda kaldığını ve insanların öldüğünü söylüyor.

Uganda'da alternatif bir adım atılmazsa HIV ile ilişkili ölüm sayısı 2030 yılına kadar beş katına, yeni enfeksiyon sayısı ise neredeyse dört katına çıkabilir.

Trump'ın son imzası 4 milyondan fazla insanın hayatını riske attı! Ölümler 10 milyonu da bulabilir

DONALD TRUMP'IN DIŞ YARDIM KARARI

Trump, göreve geldiği ilk gün projelerin ''Amerikan çıkarlarıyla'' uyumlu olduğundan emin olmak istediğini dile getirdi. Ardından da neredeyse tüm ABD dış yardım fonlarını 90 günlüğüne rafa kaldırdı.

Trump'ın kararıyla beraber yaşanan aksaklık sebebiyle kayıtların kaybolması ve hastaların ilaçlarını alamamasıyla derin bir etki oluştu. ABD tarafından finanse edilen HIV programında çalışan akademisyenlerin tahminlerine göre, HIV fonlarının kapsamlı şekilde dondurulması nedeniyle yaklaşık 35.000 ölüm meydana geldi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump'ın dış yardım kararı nedir?
ABD Başkanı Trump, göreve geldikten saatler sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na neredeyse tüm dış yardımları 90 gün süreyle durdurma emri verdi. Trump'ın yardımları durdurmasının ABD'nin ortaklarını alternatif kaynak arayışlarına itebilir.
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